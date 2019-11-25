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İstanbul ümraniye belediyesi öğretmenler günü'nde sporcuları bir araya getirdi

Ümraniye'de bisikletçiler öğretmenler için yarıştıOsman BAKIR/İSTANBUL, (DHA) ? ÜMRANİYE Belediyesi, Öğretmenler Günü'nü kutlamak için sporcuları bir araya getirdi.

25.11.2019 09:56 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:00
'de bisikletçiler öğretmenler için yarıştı
Osman BAKIR/İSTANBUL, (DHA) ? ÜMRANİYE Belediyesi, Öğretmenler Günü'nü kutlamak için sporcuları bir araya getirdi. Bisiklet ve koşu branşlarında yapılan yarışlara vatandaşların ilgisi yoğun oldu.
Ümraniye Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Ümraniye Millet Bahçesi'nde sporcuları bir araya getirdi. Bisiklet ve koşu olmak üzere iki ayrı branştan yüzlerce sporcunun katıldığı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın da katıldığı etkinlikte yarışların startını yine Başkan Yıldırım verdi.
'ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜ KUTLUYORUM'
Etkinliğe katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, öğretmenler gününü kutladı. Yarış startını kendisi veren Başkan Yıldırım, 'Bugün önemli bir gün. Hem öğretmenlerimizin bayramını tebrik ediyorum, hem de bu gün burada çok önemli bir etkinlik yapıyoruz. Bisiklet ve koşu branşlarında sporcularımız burada. Yarışlara başladık, start verdik. Yarım saatlik bir parkur olacak' dedi.
'İSTANBULLULARI BİSİKLETE BİNMEYE DAVET EDİYORUM'
Etkinliğe katılıp bisiklet yarışında kendi kategorisinde birinci olan Güngör Turan, parkurun çok güzel olduğunu belirtirken Ümraniye Belediyesi'ne teşekkür etti. Tüm İstanbulluları da bisiklete binmeye davet eden Turan, 'Ümraniye Belediyesi'ne ve bu müsabakada katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Parkur çok güzel, eğlenceli ve çok keyif aldık. Kendi kategorimde birinci oldum, sevinçliyim. Ayrıca arkadaşımda derece aldı. Bisiklet, keyifli bir spor. Bütün İstanbulluları bisiklete binmeye davet ediyoruz. Arabadan inip bisiklete binsinler. En azından hafta sonları' ifadelerini kullandı.
İstanbul ümraniye belediyesi öğretmenler günü'nde sporcuları bir araya getirdi

Ümraniye, İstanbul, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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