Haberler» Güncel» Haber

İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE BİNANIN ÇATISINDA YANGIN

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ İstanbul DHAÜmraniye'de, 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

23.07.2019 17:49
İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE BİNANIN ÇATISINDA YANGIN
Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ İstanbul DHA
Ümraniye'de, 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Binada yaşayan insanlar mahalle sakinlerinin uyarısıyla tahliye edildi.
Yangın, Huzur Mahallesi Ravza Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında saat 16.30 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri binada yaşayanları uyararak tahliye etti. Bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın sırasında çocukları tek başına evde olan bir kadın, 'Yangın nasıl çıktı hiç bilmiyoruz. Çocuklar evdeydi. Haber vermişler yangın çıktı diye. O sırada ben de işe gidiyordum, geri döndüm. Yeni geldim, hiçbir şeyden haberim yok. Yaralı yok. Evlerde de hiçbir şey yok. Sadece çatı yanmış. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken binanın çatısında hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenini bulmaya ilişkin çalışması sürüyor. İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE BİNANIN ÇATISINDA YANGIN

Ümraniye, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Haberleri
19:34   Cumhurbaşkanlığı "Menemen soğanlı mı soğansız mı olur?" tartışmasında tarafını seçti
19:34   Denizden çuvallar dolusu çöp çıktı
19:32   2 gün önce evlenen genç, intihar etti
19:32   İdlib'e yoğun hava saldırıları sürüyor
19:28   İstanbul'dan havalanan posta güvercini Batman'a ulaştı
19:28   TAV Havalimanlarından 61,3 milyon avro net kar
19:26   Polis aracından kaçan şüpheli bacağından vurularak yakalandı