İstanbul'un 2 Köprüsünden 2 Yılda 5.88 Milyon Geçiş İhlali

Kaynak: DHA

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 2 yılda 5 milyon 881 bin 456 geçiş ihlali yapıldı.İki köprüden, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararına aykırı olarak, 2017 yılında 2 milyon 92 bin 785, 2018 yılında ise 3 milyon 788 bin 671 geçiş ihlali yapıldı. 2017 ve 2018 yıllarında yapılan toplam 5 milyon 881 bin 456 geçiş ihlalinin 4 milyon 316 bin 11 adedi 2.sınıf araçlar, 143 bin 725'i ise 3-4-5 sınıf araçlar tarafından yapıldı. Sadece 2017 yılında yapılan ihlalli geçişler için 376 bin 836 adet tebligat gönderildi. İki köprüde yer alan serbest geçiş sistemleri ile yasak geçiş yapan araçların tespiti yapılıyor. Her köprüden günde ortalama 200 bin taşıt geçiyor. (Fotoğraflı) - İstanbul