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İstanbul'un 3 ilçesinde 12 saatlik su kesintisi yaşanacak

İsale hattında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Arnavutköy, Sultangazi ve Eyüpsultan'ın bazı mahallelerinde, çarşamba günü 12 saat süreyle su kesintisi yaşanacak.

21.10.2019 17:01

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacak. İsale hattında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Arnavutköy, Sultangazi ve Eyüpsultan'ın bazı mahallelerinde, çarşamba günü 12 saat süreyle su kesintisi yaşanacak.

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, isale hattında gerçekleştirilecek deplase ve bağlantı çalışmaları nedeniyle 23 Ekim Çarşamba günü 10.00 ile 22.00 arasında Arnavutköy'de Boğazköy İstiklal Mahallesi ve Devlet Hastanesi'nde su kesintisi yaşanacak.

Aynı gün ve saatte, Sultangazi'de Malkoçoğlu, İsmetpaşa, Cebeci, Eski Habipler ve Yayla mahalleleri ile askeri bölge, Eyüpsultan'da da Pirinççi Mahallesi su alamayacak.

İstanbul'un 3 ilçesinde 12 saatlik su kesintisi yaşanacak

Sultangazi, Arnavutköy, Çarşamba, Yaşam

Kaynak: AA

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