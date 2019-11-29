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İstanbul'un 39 ilçesinde asayiş uygulaması

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında helikopter destekli 39 ilçede denetimler yapılıyor.

29.11.2019 21:10 | Son Güncelleme: 29.11.2019 21:10İstanbul'un 39 ilçesinde asayiş uygulaması
'da " " asayiş uygulaması kapsamında helikopter destekli 39 ilçede denetimler yapılıyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce kent genelinde "Yeditepe Huzur 2019" uygulaması başladı. Helikopter destekli yapılan uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle Özel Harekat Polisleri, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri de katıldı. Gece saatlerine kadar devam edecek uygulamada, şüpheli şahısların Genel Bilgi Taramasının (GBT) yanı sıra, el çantaları, valizler ve araçlar da didik didik arandı. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, durdurulan araçlarda Narkotik köpeği 'Chaco' arama yaptı. Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamada, belgeleri eksik olan sürücülere cezai işlem uygulandı.
(Medeni Topaloğlu-Cüneyt Sevindik/İHA)

Yeditepe, İstanbul, Huzur, Güncel

Kaynak: İHA

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