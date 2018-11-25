İstanbul'un 39 İlçesinin 2019 Bütçesi Onaylandı

İstanbul
Büyükşehir Belediye (İBB
) Meclisi, 39 ilçenin 2019 yılı mali bütçesini onayladı.
Saraçhane'deki başkanlık binasında gerçekleşen Meclis toplantısında, ilçe belediyelerin bütçeleri ele alındı.
Toplantıda ilçe belediyelerin bütçeleri tek tek görüşüldü. Yapılan oylamada, 39 ilçe belediyesinin 2019 mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçti.
Buna göre, Esenyurt Belediyesi
, 900 milyon 652 bin lira ile en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu.
Esenyurt'u, 670'er milyonla Kadıköy
ve Şişli
, 650'şer milyon lirayla Küçükçekmece
ile Üsküdar
Belediyeleri takip etti.
Anadolu Yakası'nda bulunan Kartal Belediyesi
615 milyon, Pendik
Belediyesi ise 610 milyon lira ile yüksek bütçeli belediyeler arasında yer aldı.
Bütçesi en düşük olan belediye, her yıl olduğu gibi yine Adalar
oldu. Adalar Belediyesi
'nin 2019 bütçesi, 41 milyon lira olurken Şile
Belediyesi'nin 85 milyon ve Çatalca
Belediyesi'nin ise bütçesi 88 milyon lira oldu.
İBB Meclisi'nden geçen karara göre ilçeler ve bütçeleri şöyle:
Belediye 2019 yılı bütçesi (TL)
Esenyurt 900 milyon 652 bin
Kadıköy 670 milyon
Şişli 670 milyon
Küçükçekmece 650 milyon
Üsküdar 650 milyon
Kartal 615 milyon
Pendik 610 milyon Ümraniye
550 milyon Başakşehir
540 milyon Bağcılar
525 milyon 410 bin Ataşehir
518 milyon Zeytinburnu
505 milyon Maltepe
488 milyon 406 bin Bakırköy
481 milyon 935 bin Beylikdüzü
481 milyon 181 bin Sancaktepe
466 milyon 232 bin Beykoz
465 milyon Beşiktaş
436 milyon Sultangazi
435 milyon Bahçelievler
426 milyon 327 bin 797 Sarıyer
421 milyon 909 bin Büyükçekmece
409 milyon Fatih
391 milyon 792 bin 500
Eyüpsultan 380 milyon Gaziosmanpaşa
379 milyon Esenler
375 milyon 100 bin Kağıthane
370 milyon 177 bin Tuzla
325 milyon 65 bin Avcılar
325 milyon Beyoğlu
325 milyon Sultanbeyli
313 milyon Arnavutköy
311 milyon Bayrampaşa
301 milyon 500 bin Çekmeköy
270 milyon Silivri
254 milyon 500 bin Güngören
245 milyon 800 bin
Çatalca 88 milyon
Şile 85 milyon
Adalar 41 milyon
Şişli,Kadıköy,Esenyurt,İstanbul
25 Kasım 2018 Pazar 15:35