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İstanbul'un alışveriş caddeleri olumlu sinyaller veriyor

İstanbul'un öne çıkan 3 caddesinde hava koşullarının da olumlu etkisiyle yaya trafiği artarken, boş mağazaların kiralanmasında da yükseliş görülüyor.

13.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:56
İstanbul'un alışveriş caddeleri olumlu sinyaller veriyor
İstanbul 'un öne çıkan 3 caddesinde hava koşullarının da olumlu etkisiyle yaya trafiği artarken, boş mağazaların kiralanmasında da yükseliş görülüyor.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : İstanbul, Ekonomi

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