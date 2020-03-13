İstanbul'un alışveriş caddeleri olumlu sinyaller veriyor
İstanbul'un öne çıkan 3 caddesinde hava koşullarının da olumlu etkisiyle yaya trafiği artarken, boş mağazaların kiralanmasında da yükseliş görülüyor.
13.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:56
İstanbul 'un öne çıkan 3 caddesinde hava koşullarının da olumlu etkisiyle yaya trafiği artarken, boş mağazaların kiralanmasında da yükseliş görülüyor.
Kaynak: Dunya.com
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