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İstanbul'un ardından İzmir'de de simide zam yapılması istendi

İstanbul'da simit fiyatının 1 lira 75 kuruştan 2 liraya çıkarılmasının ardından İzmir'de de simit için zam talebi yapıldı. Kentte 1 lira 50 kuruş olan simit fiyatının 1 lira 75 kuruşa çıkarılması isteniyor.

06.01.2020 17:01 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:42

'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simit fiyatının 2 liraya çıkarılmasının ardından 'de de simide zam yapılacağı öğrenildi. İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nca 1 lira 50 kuruştan satılan simide 25 kuruş zam yapılarak, 1 lira 75 kuruştan satılması talebi, Gıda Komisyonu'na sunuldu.

ARTAN MALİYETLERİ GEREKÇE GÖSTERDİLER

İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simit fiyatının 2 liraya yükseltilmesiyle İzmir'de de 1 Kasım 2018'de 1 lira 25 kuruştan 1 lira 50 kuruşa çıkarılan simit fiyatlarına zam yapılacağı öğrenildi. Artan maliyetleri gerekçe gösteren fırıncılar, zam talebini İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na iletti.

KOMİSYON BU AY İÇİNDE KARAR VERECEK

Oda tarafından simit fiyatlarına 25 kuruş zam öngörüldü. 1 lira 50 kuruş olan simidin 1 lira 75 kuruştan satılması talebi, Gıda Komisyonu'na sunuldu. Komisyon, bu ay içinde toplanarak, karar verecek.

İstanbul'un ardından İzmir'de de simide zam yapılması istendi

İstanbul, İzmir, Ekonomi, Güncel

Kaynak: DHA


Ekonomi

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