İstanbul'un Ardından Marmara'nın Batısı İçin Kar Uyarısı

Hüseyin COŞKUN - İstanbul DHA
- METEOROLOJİ, İstanbul'un ardından Marmara
'nın batısı için kar uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; halen yağmur şeklinde devam eden yağışların, bugün akşam saatlerinden sonra Edirne
, Kırklareli
, Çanakkale
ve zamanla Tekirdağ
çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi bekleniyor. Yarın akşam saatlerine kadar yer yer 3-8 cm, Tekirdağ'ın batısıyla, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde 10-20 cm civarında örtü bırakması beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
DHA,İstanbul,Marmara
Kaynak: DHA