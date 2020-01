"İstanbul'un arka bahçesi" yarıyıl sezonunda tatilcileri bekliyor

Eşsiz doğasıyla her mevsim ayrı güzellik barındıran turizmin gözde merkezlerinden Sakarya 'nın Sapanca ilçesi, yarıyıl tatilinde de turistleri ağırlayacak. İstanbul 'un arka bahçesi olarak da nitelendirilen, Ankara 'ya da yakınlığıyla öne çıkan Sapanca, her yıl tatil dönemlerinde turist akınına uğruyor.Geçen yıl yaz sezonunda nüfusu 130 bine çıkan Sapanca'da otel, apart ve pansiyonlardaki rezervasyonlar, yarıyıl tatili öncesi yüzde 99 doluluk oranına ulaştı.Yarıyıl sezonunda tam kapasiteyle hizmet verecek ilçeye gelecek tatilciler, Sapanca Gölü çevresinde yürüyüp tesis, restoran, kafe ve otellerde gönüllerince vakit geçirebilecek.Yeşilin binbir tonunu barındıran doğasında yürüyüş yapma imkanı bulacak tatilciler, zipline, ATV turu gibi etkinliklerle tatillerine renk katacak."Sapanca'ya çok rağbet var"Sapanca Turizm Derneği Başkanı Berrin Yılmazer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeşille mavinin birleştiği yer olan Sapanca'da doğanın bütün güzelliğinin görülebildiğini söyledi.İlçenin her yıl ziyaretçi akınına uğradığını dile getiren Yılmazer, "Sapanca'ya özellikle yaz aylarında yıldan yıla çok fazla ziyaretçi geliyor. Geçen yıl yaz aylarında 130 bin nüfusa ulaştık. Bu yıl da 150 bini bekliyoruz. Yazın günübirlik gelenlerle ziyaretçi sayımız 200 bini buluyor. Kış aylarında bile yoğunluğumuz var. Bunun çoğunluğunu Orta Doğulu misafirlerimiz oluşturuyor." diye konuştu.Arap turistlerin gölü ve yeşilliğiyle iç içe olan Sapanca'yı çok beğendiğini ifade eden Yılmazer, onlara özel site, villa ve apartmanların yapıldığını dile getirdi.Sapanca'da güzel dinlenme alanları olduğunu vurgulayan Yılmazer, "Dağ evlerinde, eteklerinde olsun kalabilecekleri çok güzel yerler var, kafalarını dinleyebilirler. Trekking yapabilirler. ATV turu ve zipline alanları çok gelişti. Vadi içlerinde yapılan restoranlarda zipline alanları çok yapıldı. Bu etkinlikleri yaşamak için geliyorlar. Artık gölümüzde aktiviteler de yapabilirler, deniz bisikletine binebiliyorlar. Sapanca bir de her yere çok yakın olduğu için burada konaklayıp günübirlik çevre illere gidip gelebilirler ama burası çok rahatlıkla kafalarını dinleyebilecekleri bir yer." ifadelerini kullandı.Berrin Yılmazer, sömestri tatili öncesi 5 yıldızlı otellerin yüzde 95 doluluk oranına ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:"Bunların yanında apartlar, pansiyonlar dolu. Çok rağbet var çünkü Kartepe'ye çok yakınız. Burada kalıp oraya gidebiliyorlar. Boş yerimiz yok, Sapanca çok dolu. Yüzde 99 oranında dolu. Yeterli kapasitemiz var çünkü artık herkes kendi evini pansiyona çevirdi, bunlar ruhsatlı olarak çalışıyorlar. Çok güzel oldu, daha da teşvik ediyoruz. Vatandaşlarımızı bekliyoruz, Sapanca'nın kışın da nasıl güzel olduğunu görsünler.""Bütün öğrencilerimizi Sapanca'ya bekliyoruz"Mahmudiye Mahallesi'nde tesis işletmecisi Yüksel Arapoğlu da gelen misafirlere tesiste en güzel hizmeti vermeye çalıştıklarını söyledi.Turistlerin sabah kahvaltısı ve ocakbaşı mangal sayesinde eşsiz lezzetleri tadabildiğini anlatan Arapoğlu, "Oyun parkuru olarak zipline, su botu ve ATV safarimiz var. Fiyatlarımız çok uygun. Zipline kişi başı 20, su botu 30, ATV safari 50 lira. Misafirlerimizin hoşça vakit geçirebilecekleri bir yer mevcuttur. Bütün misafirlerimizi bekliyoruz." dedi.Yaz aylarında çok yoğunluk yaşadıklarını ifade eden Arapoğlu, bütün öğrencileri Sapanca'ya beklediklerini sözlerine ekledi.