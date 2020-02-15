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18-19 Şubat'ta İstanbul'un 3 ilçesinde 24 saatlik su kesintisi yaşanacak

İstanbul'un Kağıthane, Sarıyer ve Beşiktaş ilçelerinde 18-19 Şubat'ta bazı bölgelere 24 saat su verilemeyecek.

15.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 15.02.2020 14:11

'da; Kağıthane, Sarıyer ve 'ta 18-19 Şubat'ta bazı bölgelere 24 saat su verilemeyecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Çeliktepe-Ayazağa, Çeliktepe-Seyrantepe-4. Levent isale hattında gerçekleştirilecek olan zorunlu bakım, onarım çalışmaları sebebiyle bazı bölgelerde, 18 Şubat Salı saat 10.00'dan 19 Şubat Çarşamba saat 10.00'a kadar su kesintisi uygulanacak.

Su verilemeyecek bölgeler şu şekilde:

KÂĞITHANE: Çeliktepe, Emniyet Evleri, Sultan Selim(Sanayi), Yeşilce, Seyrantepe ve Şirintepe Mahalleleri.

SARIYER: Ayazağa, Huzur, Maslak, Pınar, Poligon, Reşitpaşa, İstinye, Emirgan, Darüşşafaka, Cumhuriyet, PTT Evleri, Tarabya, Kireçburnu, Kocataş, Büyükdere, Yenimahalle ve Maden Mahalleleri'nin üst kotları ile Garipçe, Rumeli Feneri, Bahçeköy Merkez, Bahçeköy Kemer, Zekeriyaköy, Demirciköy, Uskumruköy, Kumköy(Kilyos), Gümüşdere ve Kısırkaya Mahallelerinin tamamı.

BEŞİKTAŞ: Konaklar ve Levent Mahalleleri.

18-19 Şubat'ta İstanbul'un 3 ilçesinde 24 saatlik su kesintisi yaşanacak

Beşiktaş, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA


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