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İSTANBUL'UN BOŞ KALAN MEYDANLARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Serdar ALTINTEPE-Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ / KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından İstanbul'un simge meydanları boş kaldı.

11.04.2020 10:21 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:21
İSTANBUL'UN BOŞ KALAN MEYDANLARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Serdar ALTINTEPE-Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/ KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından İstanbul 'un simge meydanları boş kaldı. Eminönü , Sultanahmet ve Beyazıt Meydanı'ndaki sakinlik havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul meydanları, cadde, sokakları boş kaldı. Gece yarısı 00.00'da başlayan yasağın ardından tamamen boş kalan Eminönü, Sultanahmet ve Beyazıt Meydanı ve Galata Köprüsü havadan görüntülendi.

AVRASYA TÜNELİ GİRİŞLERİNDE DENETİMÖte yandan polis ekipleri tarafından yasak sebebiyle denetim yapılıyor. Avrasya Tüneli'ne girişlerde araçlar durdurularak, yayımlanan genelge kapsamında yasaktan muaf olup olmadıkları kontrol ediliyor.

Kaynak: DHA

Etiketler: Beyazıt Meydanı, Sultanahmet, İstanbul, Eminönü, Güncel
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