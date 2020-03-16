İstanbul'un boş meydanları ve trafiği havadan böyle görüntülendi
İstanbul'un boş meydanları ve trafiği havadan böyle görüntülendi Korona virüs nedeniyle tarihi meydanlar boşaldı Trafik yoğunluğu yüzde 26 seviyelerine indi Dünyada birçok ülkede ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye'de 18 kişide tespit edilmesinin ardından İstanbul'da...
16.03.2020 17:29 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:32
İstanbul 'un boş meydanları ve trafiği havadan böyle görüntülendiKorona virüs nedeniyle tarihi meydanlar boşaldıTrafik yoğunluğu yüzde 26 seviyelerine indi
İSTANBUL - Dünyada birçok ülkede ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye 'de 18 kişide tespit edilmesinin ardından İstanbul'da vatandaşlar, yetkililerden gelen 'Evden çıkmayın' uyarısına uyarak tarihi meydanları boş bıraktı. Trafik yoğunluğu ise yüzde 26 seviyelerini gördü. İstanbul'un boş meydanları ve trafiği havadan böyle görüntülendi. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından tedirginlik yaşayan vatandaşlar kalabalık ortamlardan uzaklaşmaya başladı. Yetkililerden gelen 'evlerinizden çıkmayın' uyarısına uyan vatandaşlar, İstanbul trafiğinde normal zamanlarda zor görünen trafik yoğunluğunu yüzde 26'ya kadar düşmesine neden oldu. Özellikle İstanbul'da öğleden sonra artan trafiğin saat 14.00'da yüzde 26 olarak ölçülmesi şaşkınlık oluşturdu. Normal zamanlarda trafik yoğunluğuna bağlı olarak kırmızıya bürünen İBB CepTrafik uygulaması adeta yeşile büründü. Öte yandan, azalan yoğunluk İBB'nin yol kameralarına da yansıdı.Öte yandan vatandaşlar kalabalık ortamlardan da uzaklaşmaya başladı. Her gün yerli ve yabancı binlerce vatandaşın bulunduğu Taksim Meydanı, Sultanahmet, İstiklal Caddesi gibi alanlar dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan korona virüs nedeniyle boş kaldı.Öte yandan tarihi meydanlarda kimsenin olmaması ve trafik yoğunluğunun yüzde 26 seviyelerine kadar düşmesi havadan drone ile görüntülendi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerindeki akıcı trafik görüntülere yansıdı.
İSTANBUL - Dünyada birçok ülkede ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye 'de 18 kişide tespit edilmesinin ardından İstanbul'da vatandaşlar, yetkililerden gelen 'Evden çıkmayın' uyarısına uyarak tarihi meydanları boş bıraktı. Trafik yoğunluğu ise yüzde 26 seviyelerini gördü. İstanbul'un boş meydanları ve trafiği havadan böyle görüntülendi. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından tedirginlik yaşayan vatandaşlar kalabalık ortamlardan uzaklaşmaya başladı. Yetkililerden gelen 'evlerinizden çıkmayın' uyarısına uyan vatandaşlar, İstanbul trafiğinde normal zamanlarda zor görünen trafik yoğunluğunu yüzde 26'ya kadar düşmesine neden oldu. Özellikle İstanbul'da öğleden sonra artan trafiğin saat 14.00'da yüzde 26 olarak ölçülmesi şaşkınlık oluşturdu. Normal zamanlarda trafik yoğunluğuna bağlı olarak kırmızıya bürünen İBB CepTrafik uygulaması adeta yeşile büründü. Öte yandan, azalan yoğunluk İBB'nin yol kameralarına da yansıdı.Öte yandan vatandaşlar kalabalık ortamlardan da uzaklaşmaya başladı. Her gün yerli ve yabancı binlerce vatandaşın bulunduğu Taksim Meydanı, Sultanahmet, İstiklal Caddesi gibi alanlar dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan korona virüs nedeniyle boş kaldı.Öte yandan tarihi meydanlarda kimsenin olmaması ve trafik yoğunluğunun yüzde 26 seviyelerine kadar düşmesi havadan drone ile görüntülendi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerindeki akıcı trafik görüntülere yansıdı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :İstanbul'un boş meydanları ve trafiği havadan böyle görüntülendi
Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Türkiye, Genel
Manşet
Haberler
Haberler
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Haberler
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Haberler
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Haberler
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Haberler
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Haberler
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Haberler
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi
Haberler
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?