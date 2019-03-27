İstanbul'un Dev Adam Olacak Çocukları!

AllStars takımının 23 numaralı oyuncusu Ata'nın kendi yarı sahasından attığı basket, maçın görülmeye değer anlarından biriydi.

16 takımın Türkiye Şampiyonu olmak için yarışacağı final maçları 2-6 Nisan'da Konya'da oynanacak.

TBF Altyapılar 2018-2019 Sezonu U14 Erkekler Seri B Ligi Şampiyonu AllStars İstanbul oldu. Final maçında Anadolu Efes U14 takımıyla karşılaşan AllStars İstanbul, sezonu sadece 1 mağlubiyet ile tamamlayıp, Konya'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası Finallerine katılma hakkını elde etti.

AllStars takımının 23 numaralı oyuncusu Ata'nın kendi yarı sahasından attığı basket, maçın görülmeye değer anlarından biriydi.

AllStars İstanbul Basketbol Takımı'nın Genel Koordinatörü Murat Yaman, finalde Anadolu Efes gibi köklü ve güçlü bir takımı yenmelerini, doğru yolda olduklarına dair bir gösterge olarak nitelendirdi. Yaman, "2-6 Nisan 2019'da Konya'da düzenlenecek olan Türkiye Bölge Şampiyonası'nda 16 takım arasında yer almak onur verici. Türkiye Şampiyonu olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Hedeflerinin kendi altyapılarında yetişen gençlerle hem erkek hem de bayan A takımları oluşturmak olduğunu söyleyen Yaman, Türk basketboluna yeni oyuncular kazandırmak istediklerini belirtti.

Şirketler Gençlere Daha Fazla Destek Olmalı!

AllStars İstanbul Basket Takımı'nın 3 yıldır ana destekleyicisi olan Batu International Logistics'in COO'su Uğur Dal, takımın gelişmesine her aşamasında şahit olduklarını ve gelinen noktanın onlar için de büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirtirken, Türkiye'deki şirketlerin gençlerin gelişimlerine yönelik projelerin içinde yer almasının gelecek adına önemine değindi.

Kaynak: Bültenler