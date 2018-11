İstanbul'un En Büyük Kütüphanesi 24 Saat Açık

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:15



14 Kasım 2018 Çarşamba 11:15

İSTANBUL'un en büyük kütüphanesi olarak kabul edilen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Kütüphanesi'nde öğrenciler vize haftalarına hazırlanıyor. 13 bin 500 metrekarelik alanı ile en büyük kütüphane olarak adlandırılan Merkez Kütüphanesi öğrencilere 24 saat ders çalışabilme imkanı tanıyor.İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin bünyesinde inşa edilen ve İstanbul'un en büyük kütüphanesi olarak bilinen Merkez Kütüphanesi 1 milyon kitap kapasitesi ile öğrencilerin vize dönemindeki yoğun tempolarına destek sağlıyor. Bilgiye erişimde kolaylık sağlayan kütüphane, rahat çalışma ortamı sayesinde de özellikle vize döneminde öğrencilerin vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor."İSTEDİĞİMİZ KAYNAĞA ANINDA ULAŞABİLİYORUZ"İZÜ Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler son sınıf öğrencisi Süleyman Şener, Merkez Kütüphanesi'nde aradığı her kaynağa rahatça ulaşabildiğini söyledi. "Yoğun vize haftalarında burada çalışmak ilaç gibi geliyor" diyen Şener, "Kütüphanemiz ile birlikte artık 7/24 ders çalışma imkanımız oldu. Kütüphanemiz sürekli açık ve istediğimiz kaynaklara anında ulaşabilme fırsatımız var. Okulumuzda bulunmayan kaynaklar içinde talep oluşturuyoruz ve okulumuz bizim için bu kaynakları diğer üniversitelerden temin ediyor. Bu kitaplarda en fazla 2 gün içerisinde bizlere ulaşmış oluyor. Ulaşamadığım kitapları e-kitap üzerinden görebiliyorum. Kırtasiye ve kantinimiz de sürekli açık. Aradığımız her şeye saat kaç olursa olsun ulaşabiliyoruz. Bu durum işlerimizi çok kolaylaştırdı" dedi."BİLGİSAYAR DESTEĞİ SAĞLANIYOR"Üniversitenin Mimarlık Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Ayça Sayın ise, mimar adaylarının çoğu zaman sabahlara kadar çalıştığının altını çizerek, "Biz kütüphanemizin sağladığı destekle burada tüm gün çalışabiliyoruz. Etüt odalarımızda da en az 3 kişiyle çalışabiliyoruz. Mimarlık Bölümü öğrencileri grup çalışmalarını çok fazla yaptığı için etüt odaları bize çok katkı sağladı. Burada fazlasıyla bilgisayar desteği de sağlanıyor. Kendi bilgisayarlarımızı getirmek yerine buradaki bilgisayarları kullanabiliyoruz. Bu şekilde de kolayca ödevlerimizi yapabiliyoruz ve vize dönemine rahatça hazırlanabiliyoruz. Yoğun çalışma tempomuza çok büyük bir katkı sağladı" diye konuştu.Çalışan öğrencilerin ulaşımından, yemek ihtiyaçlarına kadar her şeyin düşünüldüğü Merkez Kütüphanesi'nde öğrencilere saat 22.00'den itibaren çorba ikramı da yapılıyor. - İstanbul