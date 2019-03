İstanbul'un en büyük Millet Kıraathanesi Başakşehir'de açıldı

Kaynak: İHA

İstanbul'un en büyük Millet Kıraathanesi Başakşehir'de açıldıBakan Varank: "Ülkemizin her yerine bilim merkezleri açıyoruz"İSTANBUL - Başakşehir Millet Bahçesi içerisinde bulunan Başakşehir Millet Kıraathanesi'nin açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yapıldı. Açılış sonrası konuşan Bakan Varank," "Ülkemizin her tarafında bilim merkezleri açıyoruz. Liseler arası yarışmalar yapıyoruz. Objektif değerlendirmeler kriterleri oluşsun diye uğraşıyoruz" dedi. Emlak Konut tarafından yaklaşık bir yıldır çalışmaları süren ve Başakşehir Millet Bahçesi içerisinde açılan Başakşehir Millet Kıraathanesi İstanbul'un en büyük millet kıraathanesi'nin açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Programa; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TÜRKİYE Gençlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, Başakşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu ve çok sayıda öğrenci katıldı.Üç bin metrekarelik alana kurulan kıraathane içerisinde 75 bin kitabın yer aldığı okuma salonunun yanı sıra kafe, restoran, dijital kütüphane, mescit, 50 kişilik seminer salonu ve sergi salonu bulunuyor."Burası güvenli bir adres olacak"Kıraathaneyi çok beğendiğini ifade eden TÜRKİYE Gençlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan "Çok güzel bir mekan muhtemelen okul ve ev dışı zamanınızı geçirebileceğiniz ve arkadaşlarınızla bir araya gelip derslerinizi çalışabileceğiniz bir ortam. Ailelerinizin de içinin rahat olabileceği bir ortam. Burası güvenli bir adres olacak. Bütün Başakşehirli çocuklarımıza, gençlerimize hayırlı uğurlu olsun. Uzun ömürlü olarak kullanabilirsiniz. Atıklarında doğal atık olduğu için zararlı atıklar pamuk veya başka iplerden oluşuyor" dedi."Örnek bir proje olmuş oldu"Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Yaşam alanlarımız genişleyip şekilleniyor. Bu şehir mantığında işin içerisine ruh katılması da Cumhurbaşkanımızın da özellikle vurgu yaptığı şeydir. Örnek bir proje olmuş oldu. Her hafta Liselilerle soru cevap yapıyoruz. Özellikle bu yaşlardayken biraz emek saf edip kendinizi geliştirin yoksa insanlar sizi keşfetmez. O emeği sarf ederek özellikle tercih edilen insanlar olun ki o gururu hep beraber yaşayın. Biz mekanlar sunalım. Çocuklarımız bu mekanlarda kendilerini geliştirsinler. Tercih edilen insanlar olsun" dedi."Ülkemizin her tarafında bilim merkezleri açıyoruz"Her tarafta bilim merkezleri açtıklarını ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ülkemizin her tarafında bilim merkezleri açıyoruz. Liseler arası yarışmalar yapıyoruz. Objektif değerlendirmeler kriterleri oluşsun diye uğraşıyoruz. Genelde jüri üyeleri o ildeki öğrenci bilim insanlarından oluşuyor. Bizim bütün derdimiz gençlerimizi o potansiyeli görüp ona göre hareket etmeleridir" ifadelerinde bulundu."Bütün öğrenciler burayı tercih edecek"Her kitabı burada bulacağını belirten öğrenci Kardelen Erdemir, "Diğer kütüphanelere oranla bünyesinde daha çok kitabı barındırıyor. Daha çok imkan sunduğu için bütün öğrenciler burayı tercih edecek. Çünkü aradığımız çoğu kitabı bazı yerlerde bulamıyoruz. Satın almak isterken dahi bulamıyoruz. Burası 80 bin kitap barındırdığı için aradığımız kitabı büyük ihtimalle bulmuş olacağız. Burası çok güzel olmuş" dedi.