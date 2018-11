İstanbul'un Engelsiz Havalimanı

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:31



31 Ekim'de tarifeli uçuşlara başlayan İstanbul Havalimanı, engelli yolcuların engelsiz seyahat edebilmesi için her türlü imkanı sunuyor. Engelsiz bir havalimanı oluşturulabilmesi amacıyla hazırlanan proje doğrultusunda inşa edilen İstanbul Havalimanı, engelli yolcuların sorun yaşamadan her türlü hizmetten faydalanabileceği şekilde düzenlendi. 31 Ekim'de tarifeli uçuşlara başlayan havalimanında engelli yolcuların engelsiz seyahati için her türlü ayrıntı düşünüldü. Bu kapsamda havalimanında engelli otopark alanlarından, terminal zeminindeki hissedilir yol şeritlerine; görme engelliler için kabartmalı Braille alfabeli yazılardan, kontuar, güvenlik ve pasaport geçişlerindeki özel bankolara kadar bir çok ayrıcalık yer alıyor.İKİ BİN ARAÇLIK ENGELLİ PARK ALANIİstanbul Havalimanı'na gelen engelli yolcular ilk olarak otopark alanında ayrıcalıkla karşılaşacak. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, otopark bölgesinde toplam araç park kapasitesinin yüzde 5'ini engelli yolcu park alanı olarak düzenlendi. Havalimanının toplam 40 bin araçlık otopark alanı göz önüne alındığında bu rakam, iki bin engelli araç park yeri anlamına geliyor. Ayrıca tüm engelli park alanları, otoparktaki asansör noktalarına paralel olacak biçimde planlandı. Belirlenen park alanlarına engelli işareti ve diğer araçların da bu alana park etmemeleri için uyarı levhaları konuldu. Öte yandan her vardiyada engelli yolcuya yönelik davranış eğitimi almış en az bir danışma personeli ihtiyaç halinde engelli yolculara hizmet verecek.ENGELLİ YOLCU İÇİN HİSSEDİLEBİLİR YÜZEYLERHavalimanına ulaşan engelli yolcular havalimanının geliş ve gidiş katlarında oluşturulan yardımcı uygulamalar sayesinde terminale sorunsuz giriş sağlıyor. Engelli yolcular için servis katındaki araçtan iniş noktasından başlayarak giden yolcu katına çıkan asansör önlerine kadar hissedilebilir yüzey şeritler yerleştirildi. Giden yolcu katında otopark ve terminali birbirine bağlayan köprülerin otopark sınır noktasından başlayarak 2 köprü boyunca uzanan ve danışma ofislerinde son bulan 2 şerit hissedilebilir yüzey de hizmete sunuldu. Kapılardaki şeritler sayesinde engelli yolcular danışma ofislerine kadar ulaşabilecek.KONTUAR, GÜVENLİK VE PASAPORT KONTROL NOKTASI İŞLEMELERİHavalimanını kullanacak engelli yolcuların işlemleri için de özel alanlar oluşturuldu. Engellere yönelik check-in kontuarı, güvenlik ve pasport geçişleri için ayrı bankolar oluşturuldu. Belirlenen güvenlik kontrol noktaları ve pasaport masaları sayesinde engelli yolcular işlemlerini daha rahat sağlayacak.TERMİNAL İÇERİSİNDE YÖNLENDİRİCİ TABELALAR1,4 milyon metrekare büyüklüğündeki terminal binası içerisinde engelli yolcular için özel yönlendirme levhaları da hazırlandı. Yönlendirme levhalarında engelli yolcular için yapılan mimari düzenlemeleri gösterir işaretciler; zihinsel engellilere yönelik ise anlaşılabilir sembol/piktogramlar bulunuyor.YARDIM İSTEYEN ENGELLİLER ÇAĞRI BUTONUNU KULLANACAKOtoparktan terminale bağlantı sağlayan köprülerde hizmet isteme butonları ve asistan çağrı telefonları bulunuyor. Bu kapsamda otoparktan terminalin giden yolcu katına bağlantı sağlayan 1, 3, 5, 7'nolu köprülerde birer adet engelli asistan telefonu ve çağrı butonu konumlandırıldı. Gelen yolcu katındaki karşılama salonuna da bir birine eşit mesafelerde 4 adet engelli asistan telefonu yerleştirildi. Engelli yolcular bu noktadan yer hizmetleri kuruluşlarını arayarak hizmet talebinde bulunabilecek.ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVENLER ENGELLİLERE UYGUN YAPILDITerminaldeki tüm asansörler de normal yolcu ve engelli yolcu standartlarına göre dizayn edildi. Asansörlerde Türkçe ve İngilizce sesli uyarı sisteminin yanı sıra, görme engellilerin kullandığı kabartma yazı olan braille alfabesi kullanıldı. Havalimanındaki yürüyen bantların eğimi de engelli yolcular göz önünde bulundurularak yüzde 12'den az olacak şekilde düzenlendi.ENGELLİ YOLCULAR İÇİN ÖZEL TUVALETLERTerminalde 131 adet engelli yolcu, 63 adet engelli personel tuvaleti oluşturuldu. Engelli tuvaletlerine yardım çağrı ve acil durum butonları da yerleştirildi. Engelli tuvaletlerinde görme engelliler için braille alfabesi de konuldu.ENGELLİ OTURMA ALANLARITerminalde engelli veya hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler için dinlenme noktaları ve bekleme koltukları da unutulmadı. Havalimanındaki tüm oturma gruplarının yüzde 5'i engeli yolcular için ayrıldı. Belirlenen özel oturma alanları ise engelli işaretiyle belirtildi.(Ferhat Yasak/İHA)