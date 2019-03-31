31 Mart 2019, 21:15
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İstanbul'un Esenler İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

İstanbul

İstanbul'un Esenler ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Tevfik Göksu kazandı.

İstanbul'un Esenler ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Tevfik Göksu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Tevfik Göksu 131 bin 385, İYİ Parti adayı Mustafa Yılmaz 35 bin 106, HDP adayı Gülsüm Öztürk 18 bin 114 oy aldı.

-Göksu'nun özgeçmişi

Göksu, 1966 yılında Adıyaman Gölbaşı'nda doğdu. İlköğrenimini Gölbaşı'nda, ortaöğrenimini İstanbul Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi'nde tamamlayan Göksu, Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nden 1990 yılında mezun oldu, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

Göksu, 2009 Mahalli İdareler Seçimlerinde Esenler Belediye Başkanı seçildi. 30 Mart 2014'te Mahalli İdareler Seçiminde yeniden Esenler Belediye Başkan Adayı gösterilen Göksu, ikinci kez seçildi.

İngilizce ve Arapça bilen Göksu, evli ve 4 çocuk babasıdır. AK Parti, Göksu, Esenler, İstanbul, Güncel
Kaynak: AA