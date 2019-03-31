İstanbul'un Esenler İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

İstanbul
'un Esenler
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Mehmet Tevfik Göksu
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Tevfik
Göksu 131 bin 385, İYİ Parti
adayı Mustafa Yılmaz 35 bin 106, HDP
adayı Gülsüm Öztürk
18 bin 114 oy aldı.
-Göksu'nun özgeçmişi
Göksu, 1966 yılında Adıyaman Gölbaşı
'nda doğdu. İlköğrenimini Gölbaşı'nda, ortaöğrenimini İstanbul Gaziosmanpaşa
İmam Hatip Lisesi'nde tamamlayan Göksu, Yıldız Teknik Üniversitesi
Harita Mühendisliği Bölümü'nden 1990 yılında mezun oldu, İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.
Göksu, 2009 Mahalli İdareler Seçimlerinde Esenler Belediye Başkanı seçildi. 30 Mart 2014'te Mahalli İdareler Seçiminde yeniden Esenler Belediye Başkan Adayı gösterilen Göksu, ikinci kez seçildi.
İngilizce ve Arapça bilen Göksu, evli ve 4 çocuk babasıdır.
AK Parti, Göksu, Esenler, İstanbul, Güncel
Kaynak: AA