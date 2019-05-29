Mehmet Akif Ersoy
Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından İstanbul
'un fethinin 566'ncı yıl dönümü etkinliği düzenlendi.
Mehmet Akif Ersoy
Kültür Merkezindeki etkinliğe şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından lisenin müdürü Hayri Doğruel, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.
Öğrenciler, hazırladıkları oratoryo ve mehter gösterisini sundu.
Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.
Mehmet Akif Ersoy
, İstanbul
, Güncel
Kaynak: AA