AK Parti Düzce
İl Başkanı Mustafa Keskin
, İstanbul
'un fethinin 566'ncı yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Keskin, mesajında, Fatih Sultan Mehmet
'in yeni bir çağ açarak Türk ve dünya tarihinin akışını değiştirdiğini belirtti.
İstanbul'un fethinin, siyasal, sosyal ve kültürel sonuçlarıyla dünya tarihinin akışını değiştirdiğini ifade eden Keskin, şunları kaydetti:
"İstanbul'un fethi, sadece fetih sürecindeki askeri başarılarla değil, Fatih Sultan
Mehmet'in hoşgörü ve adalete dayanan yönetim anlayışıyla da tarihe geçmiş, müteakip süreçte de bu şehrin farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı bir mekan haline gelmesine vesile olmuştur. Fatih Sultan Mehmet ve kahraman askerlerinin bizlere emaneti olan İstanbul, dünyanın en gözde şehirleri arasında yer almaktadır.Kahraman ecdadımızın mirası, kadim medeniyetimizin sağlam temellerini oluşturan hoşgörü, kardeşlik ve adalet gibi yüce hasletler, bugün de bizleri daha parlak yarınlara ulaştıracak en büyük gücümüzdür."
Keskin, İstanbul'u bir Türk-İslam şehri yaparak çağı değiştiren, başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere fetihte yer alan kahraman ecdadı ve şühedayı rahmet ve minnetle andığını ifade etti.
AK Parti
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Kaynak: AA