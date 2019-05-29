İstanbul
'un fethinin 566. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Fatih
Camisi haziresinde bulunan Sultan Mehmet Han
'ın kabri ziyaret edildi.
İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi
, fetih kutlamaları dolayısıyla program düzenledi. Fatih Sultan Mehmet
Han'ın türbesindeki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Fatih Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu dua etti.
Programa, İstanbul Valisi
ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, Üçüncü Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni
, İstanbul Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu
, Sahil Güvenlik Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu, İBB
Genel Sekreteri Hayri Baraçlı
, Fatih Kaymakamı Kaan
Peker, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz
, Vakıflar Bölge Müdürü Mürsel Sarı ve yetkililer katıldı.
Buradaki duanın ardından, yetkililer avluda bulunan diğer türbeleri de ziyaret etti.
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Kaynak: AA