İstanbul'un fethinin 567. yılı kutlanıyor (2)

İstanbul Valiliği'ce düzenlenen programla İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü çoşkuyla kutlandı.

29.05.2020 19:56 | Son Güncelleme: 29.05.2020 20:02
İstanbul Valiliği'ce düzenlenen programla İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü çoşkuyla kutlandı.
Topkapı Sarayı önünde Kur'an-ı Kerim tilaveti, kılıç kalkan gösterisi ve Arslanbek Sultanbekov ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği mehteran konseriyle gerçekleştirilen programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Vali YerliKaya törende yaptığı konuşmada, İstanbul'un fethinin 567. yılının şükürle, coşkuyla, iftiharla idrak edildiğini belirterek, "Bir çağ açıp, yeni bir çağ başlattığımız, tarihin akışını değiştirdiğimiz bu kutlu günde; Sultan Fatih'i müjdelenen askerlerini şükran ve dualarla anıyoruz." dedi.
Şehitleri anan Yerlikaya, Topkapı Sarayı'ndan, Sur-u Sultani, Babü's- selam kapısından seslendiğini dile getirerek, fetih programlarını himaye eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Yerlikaya, İstanbul'a ezelden gönül verdiklerini anlatarak, "Bu görkemli şehir, adeta bir sevgili gibi; asırlar boyunca yolumuzu gözlemiş. 'Onu fetheden komutan ne güzel komutan, O ordu, ne güzel ordudur...' Efendimizin müjdesine nail olmak için; Eyüp Sultan Hazretleri taa 857'de buralara gelmiş. Battal Gazi, Sultan Alparslan, Yıldırım Bayezıt… ve daha nice ulu hakanlar at binmiş, kılıç kuşanmış. İstanbul; bizim için peygamber sözüdür.
Osman Gazi'nin vasiyeti; Akşemsettin'in duasıdır. Sultan Mehmet, İşte böyle bir hasretin mirasçısı, Bin yıllık umutlarımızın fatihidir. Kutlu müjdeye 1453'te vasıl olduk.Taze bir bahar sabahında birbirimize kavuştuk. Vuslatımız ebedi olsun, daim olsun inşallah. Aziz İstanbullular;Kutlu Fetih; genç bir hırsın, tutkulu bir şöhretin, nam peşinde koşan birinin değil; peygamber müjdesinin, ilay-ı kelimetullah misyonunun, büyük bir dehanın eseridir.' diye konuştu. İstanbul’un fethinin 567. yılı kutlanıyor (2)

Kaynak: AA

Etiketler: Arslanbek Sultanbekov, İstanbul, Güncel, Haber

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