İstanbul'un Fetih Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İstanbul'un fethinin 566. Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Tarihe adını altın harflerle yazdıran Fatih Sultan Mehmet Han'ın "çağ açıp kapayan" bir padişah olarak tarihe geçtiğini ifade eden Başkan Gürkan, "Birçok medeniyete ev sahipliği ve başkentlik yapan İstanbul'un fethi ile Fatih Sultan Mehmet Han Bizans İmparatorluğunu sona erdirmek suretiyle bir çağı kapatıp yeni bir çağ açmıştır. Osmanlı döneminin en büyük fetihlerinden biri olmuştur.

Aynı zamanda Peygamber Efendimiz (SAV)'in "İstanbul bir gün feth olunacaktır. Onu fetheden asker ne güzel asker, onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır" Hadis - i Şerifi ile İslam dünyası için farklı bir önem kazanan bu kutlu şehrin fethi, İslam'ın bir neferi olan aziz Türk Milletine nasip olmuştur.

Tarihin dönüm noktalarından biri olan İstanbul'un fethi sadece bir yerin fethedilmesi veya kazanılmış bir savaş olmayıp dünya tarihine ve medeniyetine yön vermiş büyük bir hadisedir.

Fetih ile sadece şehir değil, gönüller de fethedilmiştir.

Fetih ile yeni bir çağ kapanıp yeni bir çağ açılmış, köklü medeniyetimiz insanlık tarihine damgasını vurmuştur. Fetih ile sadece şehir değil, gönüller de fethedilmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle birçok medeniyete asırlarca ev sahipliği ve başkentlik yapan Bu eşsiz güzellikteki dünya şehri İstanbul'u bizlere miras bırakan başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere kahraman ecdadımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler