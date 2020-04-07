Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul'un giriş - çıkışında gece boyu denetimler devam ediyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'a giriş ve çıkışın kapatılmasının ardından D-100 Karayolu, Tuzla Orhanlı kavşağı ve Tuzla Şekerpınar Mevkiinde geçen tüm araçlar polis ekipleri tarafından tek tek denetlenmeye devam ediliyorCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının...

07.04.2020 08:25 | Son Güncelleme: 07.04.2020 08:46
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul 'a giriş ve çıkışın kapatılmasının ardından D-100 Karayolu, Tuzla Orhanlı kavşağı ve Tuzla Şekerpınar Mevkiinde geçen tüm araçlar polis ekipleri tarafından tek tek denetlenmeye devam ediliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından yayınlanan genelgeyle korona virüsle mücadele kapsamında belirlenen araçlar dışındaki araçların İstanbul'a giriş ve çıkışları yasaklandı. Polis ve jandarma ekipleri TEM Otoyolu Tuzla Orhanlı Kavşağı, Tuzla Şekerpınar mevkii ve D-100 karayolunda kontrol noktaları oluşturarak denetim gerçekleştirdi. Geçişine izin verilmeyen araçlar geri gönderildi. İzin belgeleri olan gıda, ilaç ve temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaç malzemelerini taşıyan tır ve kamyonlar, ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların geçişine izin verildi.
(Cüneyt Sevindik/İHA) İstanbul’un giriş - çıkışında gece boyu denetimler devam ediyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Şekerpınar, İstanbul, Orhanlı, Tuzla, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İstanbul'un giriş - çıkışında gece boyu denetimler devam ediyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Anne ve babasını rehin alan şahıs, evi ateşe verdi Haberler
Anne ve babasını rehin alan şahıs, evi ateşe verdi
Akşener, Avrupa’ya yapılan yardımlar konusunda Erdoğan’a yüklendi Haberler
Akşener, Avrupa'ya yapılan yardımlar konusunda Erdoğan'a yüklendi
Maskeleri nasıl yok etmeliyiz? Büyük riski uzmanlar açıkladı Haberler
Maskeleri nasıl yok etmeliyiz? Büyük riski uzmanlar açıkladı
Erdoğan, Portakal hakkında neden suç duyurusunda bulundu? Dikkat çeken tweet detayı Haberler
Erdoğan, Portakal hakkında neden suç duyurusunda bulundu? Dikkat çeken tweet detayı
Tüm dünyanın beklediği haber sonunda Çin’den geldi! 3 ay sonra bir ilk yaşandı Haberler
Tüm dünyanın beklediği haber sonunda Çin'den geldi! 3 ay sonra bir ilk yaşandı
Irak kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı? Haberler
Irak kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı?
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, canlı yayında Trump’a hakaret etti Haberler
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, canlı yayında Trump'a hakaret etti
CHP ilçe yöneticisi koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
CHP ilçe yöneticisi koronavirüsten hayatını kaybetti

Son Dakika Güncel Haberleri

08:52: Düziçi'ne giriş-çıkışlar tek yoldan yapılacak - Haber 08:52: İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ'NDE KORONAVİRÜS VAKALARI İYİLEŞİYOR - Haber 08:50: Evdeki Selminaz Nine'den maniler - Haber 08:50: Bornovalı şoförlere koronadan korunma paketi - Haber 08:50: Virüsleri yaşam alanından tamamen temizlemenin yolları - Haber 07:55: Uzmanlar uyardı: Kullanılıp atılan maske ve eldivenler koronavirüs bulaştırabilir - Haber 07:53: Erdoğan, Portakal hakkında neden suç duyurusunda bulundu? Dikkat çeken tweet detayı - Haber 05:32: 3 ayın ardından Çin'de ilk defa bugün, koronavirüs salgınından dolayı ölüm yaşanmadı - Haber 00:58: Irak'ta bir televizyon kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı? - Haber 00:47: Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Trump'a canlı yayında hakaret etti - Haber