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İstanbul'un giriş çıkışlarında korona virüs denetimi: 177 bin 475 kişi kontrol edildi

İstanbul'un giriş çıkışlarında korona virüs denetimi: 177 bin 475 kişi kontrol edildi İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile korona virüse karşı önlem için İstanbul giriş çıkışlarında trafik polisleri tarafından denetimler gerçekleştirildi.

01.04.2020 19:24 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:30
İstanbul 'un giriş çıkışlarında korona virüs denetimi: 177 bin 475 kişi kontrol edildi
İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile korona virüse karşı önlem için İstanbul giriş çıkışlarında trafik polisleri tarafından denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde 177 bin 475 kişi kontrol edildi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararları uygulamak için harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde İstanbul'un giriş ve çıkışlarında uygulama başlattı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Baş Komiser Emre Şen, "İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz tarafından 30-31 Mart tarihleri arasında İstanbul giriş ve çıkışlarında yaptığımız uygulamalarda 17 bin 822'si ticari olmak üzere 87 bin 543 araç denetlerken, 177 bin 475 kişi kontrol edildi. Şehir içinde yapılan uygulamalarda ise kontrol edilen 4 bin 757 araçtan 57'sine kabahatler kanunundan 74'üne ise trafik kurallarını ihlalden cezai işlem yapıldı. Ayrıca 162 araca trafik kurallarını ihlalden, 129 yolcuya da kabahatler kanunundan işlem uygulandı bunun yanı sıra sağlık ekipleri tarafından tüm sürücü ve yolcuların ateşleri ölçülerek gerekli önlemler alındı"diye konuştu.
Uygulamaları titizlikle sürdüren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinden Başkomiser Emre şen, "İstanbul'un 2019 Mart ayı ile 2020 yılını trafik kazaları kıyaslandığında 2019 Mart ayında ölümlü kaza 8'den 4'e ölü sayısı 9'dan 4' e düşmüştür. Yaralamalı kazalar ise 935'den 696'ya yaralı sayısı ise 1298'den 934'e inmiştir" diye konuştu
Öte yandan sebze-meyve, gıda ve ilaç tedariği yapan araçlar il girişinde oluşturulan ek şeritten transit olarak geçiş yapıldığı belirtilerek 'Biz sizin için yollardayız siz evinizde kalın' çağrısında bulunuldu.
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İstanbul’un giriş çıkışlarında korona virüs denetimi: 177 bin 475 kişi kontrol edildi

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, İstanbul, 3. Sayfa

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İstanbul'un giriş çıkışlarında korona virüs denetimi: 177 bin 475 kişi kontrol edildi
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