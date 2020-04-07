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İSTANBUL'UN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINDA DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHAKoronavirüs ile mücadele kapsamında İstanbul'a giriş- çıkışların Cuma günü durdurulmasının ardından ekiplerin denetimleri şehrin giriş-çıkış noktalarında devam ediyor.

07.04.2020 03:50 | Son Güncelleme: 07.04.2020 03:57
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA
Koronavirüs ile mücadele kapsamında İstanbul'a giriş- çıkışların Cuma günü durdurulmasının ardından ekiplerin denetimleri şehrin giriş-çıkış noktalarında devam ediyor.
İçişleri Bakanlığının genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında şehre girmek isteyen araçlara izin verilmiyor, şehirden çıkmak isteyen sürücüler ise trafik polisleri tarafından geri çevrilirken denetimler devam ediyor. TEM Otoyolu Şekerpınar mevki ve Tuzla D-100 Karayolu'ndaki denetimlere sağlık ekipleri ve özel harekat polisleri de eşlik ediliyor. Denetim noktalarında sürücülerin ateşleri ölçülüp seyahat izin belgelerine bakılırken seyahat belgesi olamayanlar izin verilmiyor. İzinleri olmayan TIR ve kamyon sürücülerine de ceza kesiliyor. Trafik polislerin İstanbul'a giriş ve çıkış noktalarında denetimleri sürüyor. İSTANBUL’UN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINDA DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, DHA, Güncel

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İSTANBUL'UN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINDA DENETİMLER DEVAM EDİYOR
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