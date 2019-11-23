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İstanbul'un göbeğinde İSPARK değnekçisinin rahatlığı

İSPARK'a ait bazı otoparklarda mesai saatleri dışında vatandaşlardan para talep eden değnekçiler önüne geçilemiyor.

23.11.2019 13:17 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:17İstanbul'un göbeğinde İSPARK değnekçisinin rahatlığı

İSPARK'a ait bazı otoparklarda mesai saatleri dışında vatandaşlardan para talep eden değnekçiler önüne geçilemiyor. en işlek yeri olan 'de görüntülenen değnekçinin rahat tavırları dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret ve Anonim Şirketi (İSPARK)'a ait bazı otoparklarda, mesai saatleri dışında park eden sürücülerden para talep eden kişilerin önüne geçilemiyor.

O değnekçilerden biri dün akşam İstanbul'un en işlek caddelerinden birinde görüntülendi. Beyoğlu İnönü caddesinin Taksim meydanına çıktığı noktayı kendisine mesken tutan değnekçi, sürücülerden para talep etti. Sürücüleri yönlendiren değnekçi kamerayı fark etmesine rağmen rahat tavırlarıyla para istemeyi sürdürdü.

Sürücüler, değnekçilerden rahatsız olduklarını belirtiyor.

Osman Uğur, " 'Görevli misin' diyorum, 'yok görevli değilim' diyorlar. 'İSPARK mı' diyorum, 'yok' diyorlar. 'Fiş kesebiliyor musun' diyorum, kesemiyor" dedi.

Recep Duygu da, "Resmi görevli olmadığı için para talebini gerçekleştirmedim. 'Ben buradayım, araçlara göz kulak oluyorum' dedi." diye konuştu. Taksi şoförü Ahmet Öztürk ise "Değnekçilere her zaman denk geliyoruz. İş beklediğimiz yerlerde geliyorlar, ücret talep ediyorlar. En son Sahrayıceddit'te gördüm. Yenisahra'da var. Çok yerde var. Durduruyor seni yolcu oluyor mesela orada, işi verirken para istiyor. Çok fazla var" ifadelerini kullandı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Taksim, Güncel

Kaynak: DHA

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