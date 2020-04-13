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Sosyal mesafe kuralına uymadıkları için uyarılan gençler uyuşturucu satıcısı çıktı

Koronavirüs salgını sebebiyle Kasımpaşa'da denetim yapan polis, sosyal mesafeye uymadıklarını tespit ettiği bir grubun yanına gitti. Gruptakilerin şüpheli davranışlarını gören polis, yaptıkları arama sonrasında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

13.04.2020 10:31 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:07

Koronavirüs salgını nedeniyle 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Sosyal mesafe kuralına ve yasaklara uymayanlar için denetim gerçekleştiren polis ekipleri, Kasımpaşa 'da ilginç bir suçüstü yaptı. Sosyal mesafeye uyum sağlamayan bir grubu uyaran ekipler, şahısların şüpheli hareketler sergilemeleri üzerine arama yaptı. Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçiren polis, yakaladıkları 3 kişiyi gözaltına aldı.

KAĞIT PARÇALARINA GİZLENMİŞ BONZAİ BULUNDU

Koronavirüs salgınına karşı ilçe genelinde çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri, semt genelinde denetimlerde bulundu. Denetimler kapsamında Kasımpaşa Büyük Camii'nin sokağında bir grubun sosyal mesafeye uyumadığını gördü. Bunun üzerine şahısları uyarmak için yanlarına giden polis, şüpheli hareketler sergilediklerini fark etti. Kurulan tezgahtaki çantalarda aramalar gerçekleştiren polis, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Aramalara devam eden polis, şahsın oturduğu taşın altına gizlenmiş çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucunun bulunmasının ardından şüphelilerin üstleri arandı. Yapılan aramalarda ise 3 şüphelinin üstünde kağıt parçalarına gizlenmiş satışa hazır çok miktarda bonzai bulundu. Aramaların ardından uyuşturucu maddelere el konulurken, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

SOSYAL MESAFEYE UYMADIKLARI İÇİN PARA CEZASI

Gözaltına alınan Samet E, Hüseyin Y. ve Serkan K. sağlık kontrolünden geçirilmesi sonrasında ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Adli işlemleri yapılan şahıslara ayrıca "Hıfzıssıhha Kanunu ve tedbirlerine uymamak" gerekçesiyle 1000'er lira idari para cezası kesildi.

Sosyal mesafe kuralına uymadıkları için uyarılan gençler uyuşturucu satıcısı çıktı

Kaynak: İHA

Etiketler: Kasımpaşa, Polis, 3. Sayfa, Güncel
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