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İstanbul'un göbeğinde talihsiz gencin feci ölümü kamerada

Beyoğlu'nda kaldırımdan yürüdüğü esnada ayağı takılması sonucu dengesini kaybeden 25 yaşındaki genç, çöp aracının altında kalarak can verdi.

24.03.2020 09:45 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:01
Beyoğlu 'nda kaldırımdan yürüdüğü esnada ayağı takılması sonucu dengesini kaybeden 25 yaşındaki genç, çöp aracının altında kalarak can verdi. Feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bileğiyle göre, akşamüstü kaldırımda yürüyen 25 yaşındaki Enver Arslan, merdivenden ineceği esnada ayağı takıldı. Dengesini kaybeden genç, o esnada bulvar üzerinde seyir halinde olan Uğur Ö. yönetimindeki 34 DG 8569 plakalı çöp arabasının altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı tetkikler sonucunda Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirlerdi.
DENGESİNİ KAYBEDİNCE CAN VERDİ
Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, vatandaşlar yürüyor ve araçlar seyrediyor. Enver Arslan merdivenin başında geldiğinde ayağı takılıyor. Dengesini kaybeden genç merdivenden yuvarlanıyor. Genç aracın altında kalırken, araç ise duruyor. Vatandaşlar ise olay yerine bakıyor.
SÜRÜCÜ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Olayın ardından polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek olay yerinde incelemelerde bulundu. Araç sürücüsünün alkol muayenesini yapan trafik polisi, ifadesini almak üzere Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Öte yandan, Arslan'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
(İHA) İstanbul’un göbeğinde talihsiz gencin feci ölümü kamerada

Kaynak: İHA

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İstanbul'un göbeğinde talihsiz gencin feci ölümü kamerada
Etiketler : Beyoğlu, Polis, Genç, Güncel

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