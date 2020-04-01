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İstanbul'un göbeğinde tehlikeli yolculuk kamerada

İstanbul'un göbeğinde tehlikeli yolculuk kamerada Mecidiyeköy'de motosiklet sürücüsü çocuklarını yan sepete bindirip trafikte seyretti Çocuklardan biri düşme tehlikesi geçirdi Mecidiyeköy'de kasksız ve plakasız bir motosiklet sürücüsü çocuklarını yan sepete bindirip hiçbir tedbir almadan...

01.04.2020 09:32 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:34
İstanbul 'un göbeğinde tehlikeli yolculuk kamerada
Mecidiyeköy 'de motosiklet sürücüsü çocuklarını yan sepete bindirip trafikte seyretti
Çocuklardan biri düşme tehlikesi geçirdi
İSTANBUL - Mecidiyeköy'de kasksız ve plakasız bir motosiklet sürücüsü çocuklarını yan sepete bindirip hiçbir tedbir almadan trafikte seyretti. Yürekleri ağza getiren tehlikeli yolculuk kameralara yansırken, çocuklardan biri ise düşme tehlikesi geçirdi.
Şişli Mecidiyeköy Eski Büyükdere Caddesi üzerinde dün saat 11.30 sıralarında seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, görenleri hayrete düşürdü. Kasksız ve plakasız trafikte giden sürücü, yan sepete de çocuklarını bindirdi. Hiçbir tedbir almadan trafikte dakikalarca bu şekilde seyreden sürücü yürekleri ağza getirdi. Çocuklarının canlarını hiçe sayan sürücü, bu kadarına da "pes" dedirtti. Çocuklardan birinin düşme tehlikesi geçirdiği yolculuk kameralara yansıdı. İstanbul’un göbeğinde tehlikeli yolculuk kamerada

Kaynak: İHA

Etiketler: Mecidiyeköy, İstanbul, 3. Sayfa

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İstanbul'un göbeğinde tehlikeli yolculuk kamerada
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