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İstanbul'un göbeğinde torbacılara suçüstü

İstanbul'un göbeğinde torbacılara suçüstü Kasımpaşa'da polis sosyal mesafeyi uymayanları denetlerken uyuşturucu yakaladı Korona virüs salgını nedeniyle 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağı uygulaması kapsamında Kasımpaşa'da denetim yapan polis, sosyal...

13.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:33
İstanbul 'un göbeğinde torbacılara suçüstü
Kasımpaşa 'da polis sosyal mesafeyi uymayanları denetlerken uyuşturucu yakaladı
İSTANBUL - Korona virüs salgını nedeniyle 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağı uygulaması kapsamında Kasımpaşa'da denetim yapan polis, sosyal mesafeye uymayan bir grubun yanına gitti. Şahısların şüpheli hareketler sergilemesi üzerine arama yapan polis, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ile özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara "sokağa çıkma yasağı" uygulanmaya başlanmıştı. Bu kapsamda ilçe genelinde çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri, semt genelinde denetimlerde bulundu. Denetimler kapsamında Kasımpaşa Büyük Camiinin sokağında bir grubun sosyal mesafeye uyumadığını gördü.
Sosyal mesafe uyarısı için gelen polis uyuşturucu buldu
Bunun üzerine şahısları uyarmak için yanlarına giden polis, şüpheli hareketler sergilediklerini fark etti. Kurulan tezgahtaki çantalarda aramalar gerçekleştiren polis, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Aramalara devam eden polis, şahsın oturduğu taşın altına gizlenmiş çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucunun bulunmasının ardından şüphelilerin üstleri arandı. Yapılan aramalarda ise 3 şüphelinin üstünde kağıt parçalarına gizlenmiş satışa hazır çok miktarda bonzai bulundu. Aramaların ardından uyuşturucu maddelere el konulurken, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.
Mesafeye uymadıkları için de para cezası
Gözaltına alınan Samet E, Hüseyin Y. ve Serkan K. sağlık kontrolünden geçirilmesi sonrasında ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Adli işlemleri yapılan şahıslara ayrıca "Hıfzısıhha Kanunu ve tedbirlerine uymamak" gerekçesiyle biner lira idari para cezası kesildi. İstanbul’un göbeğinde torbacılara suçüstü

Kaynak: İHA

Etiketler: Kasımpaşa, İstanbul, Polis, 3. Sayfa
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