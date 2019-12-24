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İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü! 28 yaşındaki genç merdiven boşluğunda yaşıyor

İstanbul Sancaktepe'de 28 yaşındaki bir adamın apartman boşluğunda çekilen fotoğrafı vicdanları yaraladı. Yetimhanede büyüyen evsiz adam, yetkililerden yardım bekliyor.

24.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:52

Mahallesi'nde yetiştirme yurdunda büyüdüğü öğrenilen 28 yaşındaki Burhan Füson isimli vatandaş, bir apartmanın merdiven boşluğunda yaşıyor.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla yaşamını sürdüren ve soğuk havalarda zor zamanlar geçiren talihsiz genç, yetkililer tarafından kendisine bir yardım eli uzanmasını bekliyor.

YARDIM ELİ BEKLİYOR

28 yaşındaki gencin 1 aydır burada yaşadığı öğrenilirken, olaya tanık olanlar "Birçok yetkiliyi aradık ama sahip çıkan olmadı" dediler.

Çevre sakinleri, 28 yaşındaki adama yetkililerden bir yardım eli bekliyor.

İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü! 28 yaşındaki genç merdiven boşluğunda yaşıyor

Sancaktepe, Osmangazi, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (6)
KARRAKAYA: SURİYELİ OLSAYDI, AYLIK MAAŞ, KALACAK YER DESTEĞİ, GİYİM KUŞAM HEPSİ SAĞLANIRDI, SÖZDE ÜMMETÇİ TÜRKLER VARYA, KENDİ MİLLETİNİ UNUTUP ARAP YALAYANLAR İŞTE ONLAR UTANMALI.
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VATANDAŞ: rabbim yardımcısı olsun. daha nice insanlar bu şekilde yaşıyor görmüyoruz.
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M D: bu ülkede bu vatandaşımız sureyeli olsaydı evide olurdu
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GENÇ İŞSİZ: yardım değil de iş bekliyoruz. . .
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MEMATI: SIZ SURIYELILER YARDIM EDIN BIZIM INSANIMIZ SURUNSUN BOYLE DAHA 28 YASINDA GENCECIK COCUK NERDE BU DEVLETTT/
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ADINIZI YAZIN: suriyelilere devletimiz sahip çıkıyor önce kendi milletinize sahip çıkın gencecik insan yazık günah devlet bunu görmüyormu
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3. Sayfa

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