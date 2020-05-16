İstanbul'un göz bebeği tarihi meydanları boş kaldı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul'un göz bebeği tarihi meydanları boş kaldı.

İstanbul'un göz bebeği tarihi meydanları boş kaldı
16.05.2020 13:02 | Son Güncelleme: 16.05.2020 14:14
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul'un göz bebeği tarihi meydanları boş kaldı.

İstanbul'da normal şartlarda her gün yüzlerce yerli yabancı turisti ağırlayan Sultanahmet, Eminönü, ve Taksim meydanlarının sessizliği havadan drone ile görüntülendi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile meydanlarda kimsenin olduğu görüldü. Eminönü alt geçidinde çekilen görüntülerde ise sessizliği bir kez daha gözler önüne serdi. Öte yandan, İstiklal Caddesi'ndeki cıvıl cıvıl görüntünün yerini sakinliğe bıraktığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Sultanahmet, İstanbul, Eminönü, Taksim, Güncel, Haber

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