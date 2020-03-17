İstanbul'un hareketli sokakları ve meydanları sessizliğe büründü
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle dün geceden itibaren tüm işletmelerin kapatılmasının ardından İstanbul'un her zaman hareketli olan sokakları ve meydanları sessizliğe büründü.
17.03.2020 23:21 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:21
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle dün geceden itibaren tüm işletmelerin kapatılmasının ardından İstanbul 'un her zaman hareketli olan sokakları ve meydanları sessizliğe büründü.
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelde dün itibariyle hayata geçirildi. Belirtilen yasaklara uymayan işletmeleri denetleyen zabıta ekipleri polisin de desteğiyle birçok işletmede belgeleri denetledi. Yasağın ikinci gecesinde megakentin geceleri en işlek olan sokakları bomboştu. Kadıköy meydan ve eğlence mekanları korona virüs salgını öncesinde iğne atsan yere düşmeyecek bir haldeyken şimdi bomboş. Polis ve zabıta ekipleri, iş yerlerinin genelgeye uyup uymadığını koordineli bir şekilde takip ederken Üsküdar meydanda da sessizlik hakimdi. Sağlık Bakanlığı'nın 'Evinizden çıkmayın' uyarısını dikkate alan vatandaşlar tüm dünyayı saran virüsten en kısa zamanda kurtulmak istediğini belirtti. - İSTANBUL
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelde dün itibariyle hayata geçirildi. Belirtilen yasaklara uymayan işletmeleri denetleyen zabıta ekipleri polisin de desteğiyle birçok işletmede belgeleri denetledi. Yasağın ikinci gecesinde megakentin geceleri en işlek olan sokakları bomboştu. Kadıköy meydan ve eğlence mekanları korona virüs salgını öncesinde iğne atsan yere düşmeyecek bir haldeyken şimdi bomboş. Polis ve zabıta ekipleri, iş yerlerinin genelgeye uyup uymadığını koordineli bir şekilde takip ederken Üsküdar meydanda da sessizlik hakimdi. Sağlık Bakanlığı'nın 'Evinizden çıkmayın' uyarısını dikkate alan vatandaşlar tüm dünyayı saran virüsten en kısa zamanda kurtulmak istediğini belirtti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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