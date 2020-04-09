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İstanbul'un iki yakası arasındaki araç geçişi yüzde 52 azaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstatistik Ofisi verilerine göre, şehirde iki yaka arasındaki araç geçişi yüzde 52, ana arterlerdeki araç sayısı ise yüzde 35 düştü.

09.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:50
İstanbul'un iki yakası arasındaki araç geçişi yüzde 52 azaldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstatistik Ofisi verilerine göre, şehirde iki yaka arasındaki araç geçişi yüzde 52, ana arterlerdeki araç sayısı ise yüzde 35 düştü.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri, İstanbul ulaşımında önemli değişikliklere yol açtı.
İBB İstatistik Ofisi, mart ayında, İstanbul ulaşımını ayrıntılı bir şekilde ele aldı. Türkiye'de ilk Kovid -19 vakasının tespit edildiği 11 Mart öncesi ve 23-27 Mart arasındaki değerler karşılaştırıldı.
Hafta içi araç sayımlarının ortalamasına göre, İstanbul trafiğinin zirve saati sabah 08.00-09.00 iken, 11 Mart'tan sonra 17.00-18.00 aralığı zirve saat olarak kaydedildi.
Daha önce iki yaka arasında hafta içi ortalama 406 bin 754 araç geçerken, 23-27 Mart arasında geçişler yüzde 45,6 azalarak 221 bin 236'ya düştü. 27 Mart'ta ise bu oran, yüzde 52,8 azalarak 191 bin 796 oldu.
En fazla geçiş 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden
Mart ayında yaka geçişi yapanların yüzde 45,2'si 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü, yüzde 37,9'u Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü, yüzde 8,9'u Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, yüzde 8'i ise Avrasya Tüneli'ni tercih etti.
Ana arterlerdeki araç geçişlerinin üçte bir oranında azaldığı kentte, ana arterlerdeki sensörler üzerinden yapılan sayımlara göre, güzergah başına ortalama araç sayısı yüzde 35,8 düştü. 2-6 Mart arasında saatlik ortalama geçiş yapan araç sayısı 2 bin 372 iken, 23-27 Mart arasında yüzde 35,8 azalarak, saatlik ortalama bin 522 adet oldu.
Etütlerin yapıldığı 3 bin 110 kilometre uzunluğundaki ana kara yolu şebekesinde, sabah, öğle ve akşam zirve saatlerinde araçların ortalama hızlarında artış yaşandı. 23-27 Mart arasında, sabah zirve saatinde yüzde 20, öğle zirve saatinde yüzde 11 ve akşam zirve saatinde ise yüzde 26 oranında artış oldu. Hafta içi günlük artış hızı ise ortalama 10 kilometre/saat olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, 27 Mart, Sabah, Güncel
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