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İstanbul'un Kasım ayı zam şampiyonu domates oldu

İTO 2019 Kasım ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı.

02.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:19İstanbul'un Kasım ayı zam şampiyonu domates oldu
İTO 2019 Kasım ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. Kasım ayında domates yüzde 16,07 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Kasım ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 114'nün perakende fiyatı artarken, 44 ürünün fiyatı düştü, 84 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Kasım ayında domates fiyatı yüzde 16,07 arttı

Kasım ayında Gıda Harcamaları, Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan Domates yüzde 16,07 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 15,62 ile taze fasulye, yüzde 11,14 ile ev eşyası harcamaları grubundan elektrik süpürgesi, yüzde 9,79 ile gıda harcamalarında yaş üzüm, yüzde 9,34 ile ev eşyası harcamaları grubunda temizleme tozu ve yüzde 8,98 ile giyim harcamaları çocuk giyim grubundan çocuk ceket oldu.

Kasım ayında pırasa yüzde 20,82 ucuzladı

2019 Kasım ayında Gıda harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan Pırasa yüzde 20,82 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler aynı gruptan; yüzde 19,10 ile ıspanak, yüzde 15,41 ile muz, yüzde 13,00 lahana, yüzde 10,62 ile havuç ve yüzde 9,92 ile patlıcan oldu. - İSTANBUL

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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