İstanbul'un kıvırcık deposu Beykoz

İlçenin topraksız tarım seralarında yılda üretilen 2 milyon adet kıvırcık kolay ulaşım avantajıyla taze taze tüketiciyle buluşuyor.

Beykoz Belediyesi tarafından ilçenin tarım potansiyeline dikkat çekmek amacıyla düzenlenen "Beykoz Tarım Çalıştayı" tarım ve hayvancılığı tarihten bugüne uzmanlarla ele alırken ilçenin topraksız tarım potansiyeli de gün yüzüne çıktı.

Özel donanımlı seralarda yılın 4 mevsimi üretim ve hasat yapılan, düşük işgücü maliyeti, hastalık ve besin kontrolüyle geleneksel tarıma göre üreticisine avantaj sağlayan topraksız tarım, ilçenin konumu ve kolay ulaşım imkânlarıyla kent tarımı yatırımcılarına göz kırpıyor.

Yıllık 2 Milyon Kıvırcık

Cumhuriyet Köy'de genç girişimci Oğuz Erden tarafından 20 dönüm arazi üzerinde kurulan topraksız tarım seraları yıllık 2 milyon adet kıvırcık üretimiyle kent tarımına ve ilçe ekonomisine katkıda bulunuyor.

Tarım faaliyeti hakkında bilgiler veren Oğuz Erden: "Topraksız tarımın birçok türü var. Seralarımızı kıvırcık ve akdeniz yeşilliği üretimine uygun olarak hidroponik NFT sistemiyle kurduk.Otomasyon sistemiyle çalışıyoruz. Bitki, topraktan ne alıyorsa aynı değerleri su içinde veriyoruz. İşçiliğe sadece hasat zamanında ihtiyaç duyuyoruz. Kaliteli ve kalıntısız ürün çıkardığınız zaman pazarlama sorunu yaşamazsınız. Beykoz pazara çok yakın. Hasattan yarım saat sonra ürünlerimiz raflarda oluyor. Beykoz bu iş için biçilmiş kaftan " şeklinde yatırımcıları ilçeye davet ediyor.

Belediye Eğitim Verecek

İlçede tarımın yeniden canlanması ve yerel ürünlerle ekonominin kalkınması için stratejik hedefler belirleyen Beykoz Belediyesi de çiftçiler ve girişimcilere ücretsiz olarak topraksız tarım eğitimleri verecek.