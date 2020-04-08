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İstanbul'un korona günlükleri

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını mega şehir İstanbul'da da hayatı etkilemeye devam ediyor.

08.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:20
İstanbul'un korona günlükleri
Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını mega şehir İstanbul 'da da hayatı etkilemeye devam ediyor. Vatandaşların aldığı önlemler, kapalı mağazalar, farklı farklı maskeli insanlar, pazarlar ve marketler fotoğraf karelerine yansıdı.
Dünyayı etkisini altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için alınan tedbirler ve kararlar vatandaşların günlük hayatını etkiledi. İstanbul'da işe gitmek zorunda kalan birçok vatandaş alınan yeni kararlarla birlikte artık sokağa çıktığı her noktada salgından korunmak için gerekli önlemleri aldığı dikkat çekti. Bazı vatandaşlar salgından yüzlerine kendi yaptığı maskeleri takarken bazı vatandaşlar ise siperli maske, cerrahi maske veya atkı ile önlem aldığı görüldü. İstanbul'un kalbi olan İstiklal Caddesi'nde çoğu mağazanın da kepenk kapattığı görüldü. Öte yandan alınan son kararla birlikte, İstanbul'da vatandaşlar kalabalık olarak bulunduğu semt pazarları, toplu taşıma araçları ve marketlerde maske taktığı fotoğraf karelerine yansıdı.
Taksim 'de bir vatandaş yüzünün tamamını maskeyle kapatarak uyudu
İstanbul'da bir vatandaşın Taksim Meydanı'nda maskesiyle gözlerini de kapatacak şekilde uyuması ilginç görüntüler oluşturdu. Metro çıkışında bankta maskeyle uyuyan adamı polis ekipleri megafonla uyararak kaldırdı. Yapılan anonsun ardından adam, "gözüme uyurken güneş girmesin diye öyle taktım" dedi.
(İsmail Coşkun/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Taksim, Güncel
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