İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe

Koronavirüs vaka sayılarının yükselmesinin ardından İstanbul'daki son durum merak ediliyordu. Hayat Eve Sığar uygulamasında yer alan İstanbul'un vaka yoğunluk haritasına göre; Güngören, Bahçelievler, Zeytinburnu, ve Bağcılar en tehlikeli ilçeler arasında bulunurken; Adalar, Beykoz ve Kadıköy yoğunluğun en az olduğu ilçeler arasında yer alıyor.

15.06.2020 16:51 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:01

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) Türkiye'de ilk olarak 11 Mart'ta görüldü. Sağlık Bakanlığı ve bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların uygulanmasıyla ülke genelinde salgın kontrol altına alındı. Bu kapsamda 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme sürecine girildi. Kafeler, restoranlar, çay bahçeleri gibi işletmeler 2,5 aylık bir sürenin ardından yeniden hizmet vermeye başladı.

VAKA SAYILARI ARTIŞ GÖSTERDİ

Yeni normalleşme sürecinin başlamasının ardından son günlerde vaka sayıları artış göstermeye başladı. 12 Haziran'da 1195, 13 Haziran'da 1459 ve 14 Haziran'da 1562 vaka tespit edildi. Vaka sayılarının artmasıyla birlikte, en çok vakanın görüldüğü İstanbul'daki son durum merak ediliyordu. Peki ortaya çıkan son koronavirüs haritasına göre İstanbul'da hangi ilçeler daha büyük tehdit altında?

EN TEHLİKELİ İLÇELER

Hayat Eve Sığar uygulamasında yer alan İstanbul'un vaka yoğunluk haritasına göre; Güngören, Bahçelievler, Zeytinburnu, ve Bağcılar en tehlikeli ilçeler arasında bulunurken; Adalar, Beykoz ve Kadıköy yoğunluğun en az olduğu ilçeler arasında yer alıyor.

İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası:

İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! Bu ilçelere dikkat
ADALAR
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! Bu ilçelere dikkat
ARNAVUTKÖY
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! Bu ilçelere dikkat
ATAŞEHİR
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! Bu ilçelere dikkat
AVCILAR
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! Bu ilçelere dikkat

İstanbul'un kalabalık ilçelerinden Bağcılar'da haritada kırmızı noktaların yoğun olduğu görülüyor.

İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! Bu ilçelere dikkat

Bahçelievler'de de yoğunluk haritasına göre riskli bölge dikkat çekiyor.

İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! Bu ilçelere dikkat
BAKIRKÖY
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli ilçeler
BAŞAKŞEHİR
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli ilçeler
BAYRAMPAŞA
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli ilçeler
BEŞİKTAŞ
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli ilçeler
BEYKOZ
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli ilçeler
BEYLİKDÜZÜ
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli ilçeler
BEYOĞLU
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli ilçeler
BÜYÜKÇEKMECE
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli ilçeler
ÇATALCA
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli ilçeler
ÇEKMEKÖY
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli ilçeler
ESENYURT
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli ilçeler
EYÜP
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli ilçeler
FATİH
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli ilçeler
GAZİOSMANPAŞA
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli ilçeler
Güngören, koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü ilçeler arasında yer alıyor.
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli ilçeler
KADIKÖY
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli ilçeler
KAĞITHANE
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli ilçeler
KARTAL
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli ilçeler
KÜÇÜKÇEKMECE
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli ilçeler
MALTEPE
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli ilçeler
PENDİK
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli ilçeler
SANCAKTEPE
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli ilçeler
SARIYER
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli ilçeler
SİLİVRİ
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli ilçeler
SULTANBEYLİ
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli ilçeler
SULTANGAZİ
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli ilçeler
ŞİLE
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli ilçeler
ŞİŞLİ
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli ilçeler
TUZLA
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli ilçeler
ÜMRANİYE
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli ilçeler
ÜSKÜDAR
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli ilçeler
ZEYTİNBURNU
İstanbul’un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Türkiye, Wuhan, Güncel, Haber

İlgili Haberler

15 Haziran Pazartesi koronavirüs tablosu Türkiye! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka, iyileşen, entübe sayısı ve son durum ne?15 Haziran Pazartesi koronavirüs tablosu Türkiye! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka, iyileşen, entübe sayısı ve son durum ne?

Manşet

Haberler

Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu Haber
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu
41 yıllık Türk devi Aras Kargo’nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor Haber
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı Haber
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
Danıştay kararından sonra Ayasofya’daki ilk namaz için öne çıkan tarih 2 Temmuz veya 15 Temmuz Haber
Danıştay kararından sonra Ayasofya'daki ilk namaz için öne çıkan tarih 2 Temmuz veya 15 Temmuz
ABD, Suriye’de Esed rejimine yaptırım uygulayacak Haber
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor Haber
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Haber
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Haberler››Güncel››İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:55: Batman'da baraj gölüne giren gencin cesedi bulundu - Haber 09:54: Belediye ekipleri su baskınları ile mücadele ediyor - Haber 09:54: Doğu'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor - Haber 09:53: Patlak lastiği değiştirirken, otobüsün altında kalan şoför öldü - Haber 09:53: Konya ve çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı - Haber 09:33: Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütüne ait 150'den fazla hedef vuruldu - Haber 08:33: First Lady'lere mektup gönderen Emine Erdoğan, pandemi sürecinde öze dönüş vurgusu yaptı - Haber 03:05: Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu - Haberler 19:52: Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor - Haberler 18:22: HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı - Haber