İstanbul’un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) Türkiye'de ilk olarak 11 Mart'ta görüldü. Sağlık Bakanlığı ve bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların uygulanmasıyla ülke genelinde salgın kontrol altına alındı. Bu kapsamda 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme sürecine girildi. Kafeler, restoranlar, çay bahçeleri gibi işletmeler 2,5 aylık bir sürenin ardından yeniden hizmet vermeye başladı.

VAKA SAYILARI ARTIŞ GÖSTERDİ

Yeni normalleşme sürecinin başlamasının ardından son günlerde vaka sayıları artış göstermeye başladı. 12 Haziran'da 1195, 13 Haziran'da 1459 ve 14 Haziran'da 1562 vaka tespit edildi. Vaka sayılarının artmasıyla birlikte, en çok vakanın görüldüğü İstanbul'daki son durum merak ediliyordu. Peki ortaya çıkan son koronavirüs haritasına göre İstanbul'da hangi ilçeler daha büyük tehdit altında?

EN TEHLİKELİ İLÇELER

Hayat Eve Sığar uygulamasında yer alan İstanbul'un vaka yoğunluk haritasına göre; Güngören, Bahçelievler, Zeytinburnu, ve Bağcılar en tehlikeli ilçeler arasında bulunurken; Adalar, Beykoz ve Kadıköy yoğunluğun en az olduğu ilçeler arasında yer alıyor.

İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası:

ADALAR

ARNAVUTKÖY

ATAŞEHİR

AVCILAR

İstanbul'un kalabalık ilçelerinden Bağcılar'da haritada kırmızı noktaların yoğun olduğu görülüyor.

Bahçelievler'de de yoğunluk haritasına göre riskli bölge dikkat çekiyor.

BAKIRKÖY

BAŞAKŞEHİR

BAYRAMPAŞA

BEŞİKTAŞ

BEYKOZ

BEYLİKDÜZÜ

BEYOĞLU

BÜYÜKÇEKMECE

ÇATALCA

ÇEKMEKÖY

ESENYURT

EYÜP

FATİH

GAZİOSMANPAŞA

Güngören, koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü ilçeler arasında yer alıyor.

KADIKÖY

KAĞITHANE

KARTAL

KÜÇÜKÇEKMECE

MALTEPE

PENDİK

SANCAKTEPE

SARIYER

SİLİVRİ

SULTANBEYLİ

SULTANGAZİ

ŞİLE

ŞİŞLİ

TUZLA

ÜMRANİYE

ÜSKÜDAR