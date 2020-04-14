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İstanbul'un lüks caddesinde gece boyu korona virüs temizliği

İstanbul'da korona virüs önlemleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Anadolu yakasında Bağdat Caddesi başta olmak olmak üzere birçok yerde önlemlerini arttırdı.

14.04.2020 07:50 | Son Güncelleme: 14.04.2020 07:51
İstanbul 'da korona virüs önlemleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Anadolu yakasında Bağdat Caddesi başta olmak olmak üzere birçok yerde önlemlerini arttırdı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, İstanbul'da korona virüs önlemleri kapsamında Anadolu yakasında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Bağdat Caddesi başta olmak üzere yaka genelinde caddeleri deterjanlı su ile yıkama ve dezenfekte etme çalışmaları devam ediyor. İstanbulluların evlerine çekilmesini değerlendiren belediye ekipleri araç trafiğinin azalmasıyla cadde ve sokakları baştan sona temizliyor.
(Aykut Zor/İHA) İstanbul’un lüks caddesinde gece boyu korona virüs temizliği

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Bağdat, Güncel
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