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İstanbul'un merkezine 10 bin kitaplı millet kıraathanesi açıldı

İstanbul'un konum olarak merkezinde yer alan Kağıthane'de, her yaştan vatandaşa hizmet verecek Kağıthane Belediyesi'ne bağlı Millet Kıraathanesi ve Çocuk Kütüphanesi açıldı.

16.03.2020 09:02 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:02
İstanbul'un merkezine 10 bin kitaplı millet kıraathanesi açıldı

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in seçim öncesi vatandaşlara sözünü verdiği 53 projeden biri olan Millet Kıraathanesi ve Çocuk Kütüphanesi kapılarını açtı.

Kıraathane; kütüphanesinde bulunan binlerce roman, eğitim, araştırma, bilim, inceleme, edebiyat ve daha pek çok türde kitabı barındırıyor.Her yaştan vatandaşın faydalanacağı tesiste kitap okuma alanları, toplantı salonları, sunum ve söyleşi bölümleri yer alıyor. Ayrıca kıraathanede ücretsiz internet, çay ve çorba ikramları da olacak. Aynı fiziki alan içinde okul öncesi ve ilkokul çağı çocukları için de özel kütüphane oluşturuldu. Çocuk kütüphanesinde macera, hikaye, eğlence, bilgi ve bilim dolu tam 3 bin kitap, çeşitli oyunlar ve bulmacalar yer alıyor. Çocuklar burada ayrıca akıllı tahta desteğiyle ders çalışabilecek ve tematik kitap okuma bölümlerinde hayal dünyalarını geliştirebilecekler. Okul öncesi çağı çocuklar için ayrıca; boyama kitapları, akıl oyunları yer alıyor. Ailece kitap okunabilmesi için ayrılan bölümlerde, tüm aile bir arada kitap okuyarak çocuklarıyla kaliteli zaman geçirebilecek.

Millet Kıraathanesi ve Çocuk Kütüphanesi'nin açılışını davetlilerle birlikte yapan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, her yaştan vatandaşa böyle bir kütüphane kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyledi. İstanbul 'da çocuk kütüphanelerinin sayılı olduğunu da belirten Başkan Öztekin, ''Öncelikle İstanbul'umuza ve Kâğıthane'mize hayırlı olmasını diliyoruz. Özel bir kültür mekanı olarak İstanbul'da hizmete girdi. İstanbul'daki ilk örneklerden bir tanesi. Hem çocuk kütüphanesi hem de millet kıraathanesi yan yana. Bir tarafta büyüklere millet kıraathanesinde çalışma, kitap okuma ve dinlenme ortamı oluşurken diğer tarafta çocukların dinlenip kitap okuyabileceği bir ortam oluşuyor. Böylece vatandaşların aynı anda on bine yakın kitaba ulaşıp buluşabilecekleri, farklı okumalar yapıp sosyalleşebilecekleri bir mekan oluşmuş oldu. Vatandaşlarımıza tekrar hayırlı olsun diyorum.'' diye konuştu.

Kızıyla birlikte açılışa katılan Yasemin Yıldırım adlı vatandaş, çocuklara kitap okuma isteğinin aşılanacağı bir mekan yaratıldığını belirtti. Açılışı sabırsızlıkla beklediklerini söyleyen Yıldırım, ''Burası çok eğlenceli. Özellikle çocukların renkli dünyasını yansıtabilecekleri bir alan yapılmış. Kitap çeşitliliği açısından da oldukça renkli bir yer. Bence her çocuğun keyif alabileceği, keyifle gelip kitap okumayı heveslendireceği bir alan olmuş. Biz çok sevdik, hatta açılışı sabırsızlıkla bekliyorduk. Bir an önce üye olup kitap seçip bol bol kitap okuyacağız'' şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Kağıthane, İstanbul, Güncel

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