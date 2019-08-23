İstanbul'un metro ağı 7 bin kamerayla izleniyor

İstanbulluların güvenle seyahat edebilmesi için hayata geçirilen "Güvenlik İzleme Merkezi"ndeki 7 bine yakın kamerayla kentin metro ağı izleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin şirketlerinden Metro İstanbul, İstanbulluların güvenli ve huzurlu bir şekilde yolculuk yapabilmesi için yeni nesil teknolojik ekipmanla donatılan Güvenlik İzleme Merkezini (GİM) Ağustos 2018'de hayata geçirdi.

Merkez sayesinde, olası bir soruna, hızlı ve sonuç odaklı müdahale ediliyor.

Güvenlik İzleme Merkezinde, İstanbul'un metro ağındaki 7 bine yakın kamerayla 9 raylı sistem hattı, 8 oturumda sürekli olarak izleniyor. Her ay yaklaşık bin 800 olaya müdahale edilen merkezde, 7/24 hizmet veriliyor. 35 lisans mezunu özel güvenlik personeli ve 4 süpervizörün görev aldığı teknolojik merkezde ayrıca polis memurları da bulunuyor.

Güvenlik İzleme Merkezi, ağırlıklı olarak tehlikeli durum, anormal işleyişler ve şüpheli faaliyetlerin anında tespit edilmesi amacıyla Yenikapı Metro İstasyonu içerisinde kuruldu. İstanbul'un tüm raylı sistem hatlarındaki güvenlik ve işletme stratejilerinin gözlendiği merkezde, destek amaçlı ileri kullanım imkanları bulunuyor.

İmamoğlu çalışmaları inceledi

Halen üzerinde çalışılan ve kısa vadede devreye alınması planlanan akıllı yazılımlarla da analitik izlemeye geçilecek. Böylece, gerçek ve algısal güvenlik seviyesinin en üst düzeye çıkarılması sağlanacak.

Kurban Bayramında Güvenlik İzleme Merkezini de ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çalışmaları yerinde inceledi. Merkezin faaliyetleri hakkında yöneticilerden bilgi alan İmamoğlu, metronun güvenliği için merkezin önemine dikkati çekti.

Kadın yolcunun mağduriyeti giderildi

Kurulduğu günden bu yana önemli başarılara imza atan merkezdeki ekipler son olarak, Yenikapı Metro İstasyonu çıkışındaki oturma banklarında laptop çantasını unutan bir kadın yolcunun mağduriyetini giderdi.

Merkezde, CCTV (Close Circuit TeleVision) sistemi ile geriye dönük yapılan canlı izleme sonucu, laptopu alan şahsın tespiti yapılarak istasyon polisi tarafından turnike bölgesinde yakalanması sağlandı. Laptopu çalınan kadın yolcu, yaşadığı mağduriyetin çok kısa sürede giderilmesi üzerine Güvenlik İzleme Merkezi ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA