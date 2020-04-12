Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul'un meydanları boş kaldı

İstanbul'un meydanları boş kaldı Hem Pazar günü olması hem de sokağa çıkma yasağından dolayı boş olan meydanlar dikkat çekti İçişleri Bakanlığı, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı resmen başladığını duyurmuştu.

12.04.2020 08:29 | Son Güncelleme: 12.04.2020 08:31
İstanbul 'un meydanları boş kaldı
Hem Pazar günü olması hem de sokağa çıkma yasağından dolayı boş olan meydanlar dikkat çekti
İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı resmen başladığını duyurmuştu. Bu kapsamda İstanbul'daki kalabalık meydanlardan Beşiktaş, Dolmabahçe, Taksim ve Barbaros Bulvarında hiç kimse yoktu. Kalabalığın olmadığı meydanlar ise dikkatleri üstüne çekti.
İçişleri Bakanlığı tarafından 11 Nisan Cumartesi 00.00'da yürürlüğü giren ve 30 büyükşehir ile Zonguldak ilini kapsayan sokağa çıkma yasağı ikinci gününde. Yasağın olduğu illerden biri olan İstanbul'da da önemli meydanların boş olması dikkat çekti.
Hem Pazar günü olması hem de sokağa çıkma yasağından dolayı boş olan meydanlar şehre farklı bir görünüm kattı. Boş kalan yollar, meydanların son halleri kameralar tarafından kaydedildi. Sokağa çıkma yasağı bu gece 00.00'da sona erecek. İstanbul’un meydanları boş kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haberler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek Haberler
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı Haberler
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı
Sunucu Erem Şentürk’ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı Haberler
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
Haberler ›› genel ››İstanbul'un meydanları boş kaldı - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

09:34: İran'daki deprem Van'da da hissedildi - Haberler 09:22: (Özel) Köpeğini ameliyata götüren çiftle polisin diyaloğu dikkat çekti - Haberler 09:21: Sokağa çıkma yasağını delen genç: "Allah bana ceza veriyor" - Haberler 09:21: (Özel) Motosikletle polisten kaçan şahısların yakalandığı anlar havadan görüntülendi - Haberler 09:19: (Özel) Sokağa çıkma yasağını delen genç: "Allah bana ceza veriyor" - Haberler 09:01: Hong Kong'lu bilim insanları: Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız - Haberler 08:13: İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti 23:45: Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı