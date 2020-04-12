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İstanbul'un meydanları boş kaldı

İçişleri Bakanlığının 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından İstanbul'daki kalabalık meydanlardan Beşiktaş, Dolmabahçe, Taksim ve Barbaros Bulvarı Pazar günü boş kaldı.

12.04.2020 09:01 | Son Güncelleme: 12.04.2020 09:11
İstanbul'un meydanları boş kaldı
İçişleri Bakanlığının 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından İstanbul 'daki kalabalık meydanlardan Beşiktaş, Dolmabahçe, Taksim ve Barbaros Bulvarı Pazar günü boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 11 Nisan Cumartesi günü saat 00.00'da yürürlüğü giren 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ikinci gününe girerken, yasağın olduğu illerden İstanbul'da da önemli meydanlar boş kaldı. Sokağa çıkma yasağından dolayı boş olan meydanlar şehre farklı bir görünüm kattı. Boş kalan yollar ve meydanların son halleri kameralar tarafından kaydedildi. Sokağa çıkma yasağı bu gece saat 00.00'da sona erecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, İstanbul, Güncel
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