"İstanbul'un Meydanları"nda "koronavirüs sessizliği" - Taksim Meydanı
"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuyor.
01.04.2020 13:33 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:37
"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul , "Evde Kal Türkiye " çağrısına büyük oranda uyuyor. Kentin meydanlarındaki sessizlik drone ile görüntülendi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA