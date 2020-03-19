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İstanbul'un meydanları tenhalaştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, eğlence mekanları ve kafelerin kapatılmasının ardından vatandaşların yoğun bulunduğu Kadıköy ve Üsküdar'daki meydanlar ve sahiller tenhalaştı.

19.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:38
İstanbul'un meydanları tenhalaştı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, eğlence mekanları ve kafelerin kapatılmasının ardından vatandaşların yoğun bulunduğu Kadıköy ve Üsküdar 'daki meydanlar ve sahiller tenhalaştı.
Üsküdar Salacak ve Kadıköy sahilindeki kafeler, eğlence mekanları kepenk kapattı. Salacak Sahilinde Kız Kulesi karşısında bulunan kafelerin kapatılmasının ardından sahil de boşaldı.
Vatandaşların sokağa çıkmamasının ardından, Kadıköy ve Üsküdar'daki meydanlardaki bazı toplu taşıma araçlarının da boş olduğu dikkati çekti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Üsküdar, Kadıköy, Güncel

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