Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İstanbul'un meydanlarında koronavirüs sessizliği - Haberler

İstanbul'un meydanlarında koronavirüs sessizliği

İstanbul'un bazı meydanlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan uyarıları dikkate alan ve tedbirlere uyan vatandaşların dışarı çıkmaması sonrası sessizlik hakim.

25.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:32
İstanbul'un meydanlarında koronavirüs sessizliği
İstanbul 'un bazı meydanlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan uyarıları dikkate alan ve tedbirlere uyan vatandaşların dışarı çıkmaması sonrası sessizlik hakim.
Kovid-19 salgını öncesi 24 saat hayatın devam ettiği Kadıköy, Ortaköy ve Beyazıt Meydanları, işletmelerin açılmaması ve vatandaşların "evde kal" çağrılarına uyması nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor.
AA'nın havadan görüntülediği Kadıköy, Ortaköy ve Beyazıt Meydanları'ndaki sakinlik kameralara yansıyor.
Anadolu Yakası'nın en hareketli ilçesi Kadıköy Meydanı'nda az sayıda insanın bir yerden bir yere gittiği dikkati çekerken, bazı insanların da rıhtımdaki vapurdan indiği görülüyor.
Beyazıt esnafının kepenk açmaması üzerine buralara da gelenlerin sayısı azaldı. Üniversite öğrencileriyle özdeşleşen Beyazıt Meydanı'nda ise görüntülere meydandaki güvercinler yansıyor.
Haftanın tüm günü yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği mekanların başında gelen Ortaköy Meydanı da en sakin günlerini yaşıyor.
Özellikle güzel havalarda renkli görüntülerin yaşandığı Ortaköy Meydanı'nda da sessizlik hakim.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : İstanbul, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı Haberler
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı
Siirtli amca, memleketinin lezzetini isteyince ekipler hemen getirdi Haberler
Siirtli amca, memleketinin lezzetini isteyince ekipler hemen getirdi
Bu görüntüler turizm cenneti ilimizden! Yasaklar durduramadı Haberler
Bu görüntüler turizm cenneti ilimizden! Yasaklar durduramadı
İlginç ’Evde Kal’ çağrısı: Tabut bağladığı aracından sela dinletti Haberler
İlginç 'Evde Kal' çağrısı: Tabut bağladığı aracından sela dinletti
Yaşlı adama zorla kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu Haberler
Yaşlı adama zorla kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu
Fenerbahçe futbol takımında 2 kişide virüs bulguları tespit edildi Haberler
Fenerbahçe futbol takımında 2 kişide virüs bulguları tespit edildi
Belediye uyardı: Sokağa değil, çöpe atın Haberler
Belediye uyardı: Sokağa değil, çöpe atın
’Evde kal’ çağrısının ardından AVM’ler boş kaldı Haberler
"Evde kal" çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı

Son Dakika Güncel Haberleri

16:56: Sokağa çıkamayınca, 155'i arayıp 'büryan' istedi - Haber 16:56: İSTANBUL'DA UTANDIRAN GÖRÜNTÜ;  ŞÜPHELİYE EV HAPSİ CEZASI - Haber 16:56: 8 belediye başkanına 8 koli sarımsak - Haber 16:56: IĞDIR Karantinaya alınmak istenince hastaneden kaçtı, jandarma yakaladı - Haber 16:56: İSTANBUL POLİSİ, KORONAVİRÜSE KARŞI ANONSLA UYARILARINI SÜRDÜRÜYOR - Haber 16:27: Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı - Haber 16:16: Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım - Haber 16:13: Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu - Haber 15:15: Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 14:56: Koronavirüse dikkat çekmek için aracına tabut yerleştiren şahıs, hoparlörden sela açtı - Haber 14:51: TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi - Haber 12:44: İki farklı Kovid-19 araştırmasına göre, hastaların yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor - Haberler