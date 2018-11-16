İstanbul'un Millet Bahçeleri Yarın Açılıyor

16 Kasım 2018 Cuma 16:01



16 Kasım 2018 Cuma 16:01

İstanbul'a 1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandıracak olan Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı Millet Bahçeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "100 Günlük Eylem Planı" içinde yer alan "millet bahçeleri" yarın açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak olan Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı Millet Bahçeleri kişi başı yeşil alan miktarını yüzde 10 arttıracak. Millet bahçeleri İstanbul'a 1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandıracak. Törenle vatandaşların kullanımına açılacak olan millet bahçeleri şöyle: Başakşehir Millet Bahçesi, 37 bin metrekarelik kent meydanının hemen yanında 360 bin metrekare alan üzerine kuruldu. Bahçe, bitki çeşitliliği, özel filtre sistemiyle kendi kendini temizleyen 15 bin 600 metrekarelik biyolojik göletiyle de ilgi çekecek. 24 ayrı türde toplam 5 bin 570 ağaç, 160 bin çalı, 42 bin metrekarelik etkinlik çayırının yer aldığı bahçede gölet yanına ahşap malzemeden inşa edilen Millet Kıraathanesi de yer alıyor. Hoşdere Millet Bahçesi; Bahçeşehir Hoşdere mevkiinde yaklaşık 150 bin metrekare toplam alana inşa edilen ve ortasında 7 bin metrekarelik biyolojik gölet olan Hayatpark'a 128 tür bitki ekilirken, çeşitli türde toplam bin 600 adet ağaç dikildi. İçinde park aydınlatmasını destekleyen güneş enerji panelleri yer alıyor. Ayrıca elektrikli araçların çoğalmaya başlaması sebebiyle elektrikli şarj istasyonu kuruldu. 4 tane elektrikli araç şarj ünitesinin bulunduğu istasyon üzerindeki güneş enerji panelleri ile destekleniyor. Türkiye'de ilk defa uygulanan mimari ile inşa edilen 2 bin 500 kişilik caminin üç tarafı sularla çevrili. 7 bin metrekare büyüklüğündeki biyolojik göletten gelen suların transfer edildiği havuz Hayatpark Camii'ne ayrı bir güzellik katıyor. Yanına inşa edilen ve eski Osmanlı evlerini andıran kurs binası girişi kafeterya hizmeti verecek. Kayaşehir Millet Bahçesi; toplam 5,5 kilometre uzunluğunda 4 etaptan oluşan Kayapark, 1 milyon 267 bin metrekare yeşil alanı ile İstanbul'un en büyük korusu Emirgan'dan üç kat daha büyük olacak. Kayaşehir merkezinden Fenertepe'ye doğru uzanacak Kayapark'ta koru alanları, parklar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, dinlenme ve piknik alanları, seyir terasları, konser, sergi ve festivallerin düzenleneceği etkinlik platformları, amfi tiyatrolar, renk, koku, ses ve tıbbi bitkiler bahçeleri ile 3 biyolojik göletin yanı sıra vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal tesisler yer alacak. Baruthane Millet Bahçesi; 59 bin 719 metrekare alanda hizmet verecek olan bahçenin içinde 557 ağaç, 29 bin 141 çalı, 12 türde 5 bin gül, 230 sarmaşık, 7 bin 500 mevsimlik çiçek, 47 meyve bahçesi yer alacak. Ayrıca süs havuzu, 682 metrekarelik çocuk oyun alanı ve spor alanları da vatandaşların hizmetine sunulacak. Çırpıcı Millet Bahçesi; 465 bin metrekarelik alandan oluşan bahçe 6 etaptan oluyor. 4 etabı tamamlanan bahçenin 5. etabının projesi üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bahçe, proje kapsamında dikilen 3 bin 661 ağaç, 93 bin 148 çalı, 53 bin 555 yer örtücü, 124 bin 121 gül ve bin 700 sarmaşık ile yeşile büründü.(İHA)