İstanbul'un Prens Adaları'nı Dünyaya Tanıtan Oyun! "Prince Islands" Google Play Store'da

"Prince Islands" isimli oyun İstanbul'un Prens Adaları'nı tüm dünyaya tanıtıyor. Oyun dünya genelinde, İstanbul'daki Prens Adaları'nın farkındalığını sağlayacak. Çocuklara zararlı olabilecek etkenleri içermeden yayınlanan bu oyuna, Google Play Store'a "Prince Islands" yazarak ulaşabilirsiniz.

OYUN MARMARA'DAKİ PRENS ADALARI'NDA GEÇİYOR

Ücretsiz olarak oynayabileceğiniz platform konseptindeki bu oyun İstanbul güneyinde (o dönemki adı ile Constantinople) Marmara'daki Prens Adaları'nda geçmektedir.

DÜNYA GENELİNDE FARKINDALIK SAĞLAYACAK

Oyun, Bizans İmparatorluğu döneminde MS. 550 ile MS. 600 yılları arasında yaşamış olan büyük İmparator Justinian ve eşi İmparatoriliçe Theodora'yı konu almaktadır. Dünya genelinde İstanbul'daki Prens Adaları'nın farkındalığını sağlayan bir oyundur.

ÇOCUKLARA ZARARLI YAYIN İÇERMİYOR

Prince Islands, çocuklara zararlı olabilecek etkenleri içermeden yayınlanmaktadır. Oyuna, Google Play Store'da "Prince Islands" yazarak ulaşabilirsiniz.