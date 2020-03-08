İstanbul'un raylı sistemlerinde "8 Mart" düzenlemesi
İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de yürümek isteyen gruptan dolayı Yenikapı-Hacıosman Metrosu'nun Taksim, Şişhane durakları ile Taksim-Kabataş füniküler hattını kapatma kararı aldı.
İstanbul 'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim 'de yapılacak yürüyüşten dolayı İstanbul Valiliği tarafından M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunun tamamı, Şişhane istasyonu İstiklal ve 6. Daire giriş-çıkışları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının saat 11.00 itibarıyla yolcu alımına kapatıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin kararıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılacak etkinlikler sebebiyle raylı sistemlerde düzenlemeye gidildiği aktarıldı.
İSTANBUL'DA BUGÜN KAPALI OLAN METRO VE DURAKLAR
Yürüyüş nedeniyle İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunun tamamı, Şişhane istasyonu İstiklal ve 6. Daire giriş-çıkışları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının saat 11.00 itibarıyla yolcu alımına kapatıldığı belirtildi.
Açıklamada, Metro İstanbul AŞ bünyesindeki metrolarda bugün yapılan düzenlemeler şöyle sıralandı: "Saat 19.00'da Fransız Kültür Merkezi önünde toplanacak grubun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında yürüyüş yapacak olması sebebiyle, İl Emniyet Müdürlüğünden gelen dış yazıya istinaden saat 11.00 itibarıyla Taksim istasyonu ikinci bir talimata kadar yolcu giriş ve çıkışına kapalı olacak. Trenler istasyonu pas geçecek.
Taksim- Kabataş Füniküler işletmesi ikinci bir talimata kadar yolcu giriş ve çıkışına kapalı olacak. Şişhane istasyonu kuzey tarafı (İstiklal ve 6. Daire giriş ve çıkışı) ikinci bir talimata kadar yolcu giriş ve çıkışına kapalı olacak. Şişhane istasyonu güney tarafı (Şişhane, Kasımpaşa, Refik Saydam giriş/çıkış) yolcu giriş ve çıkışına açık olacak."
Kaynak: AA